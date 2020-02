Sanierung der Saalfelder Itting-Garagen wird doppelt so teuer

Klemmt bei der Sanierung der Itting-Garagen die Säge? Am 18. Februar wollte Probstzellas Gemeinderat den aktuellen Stand nur im nichtöffentlichen Teil erörtern, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Wie ein Ratsmitglied, das nicht namentlich genannt werden möchte, uns sagte, werde die Sanierung etwa doppelt so teuer wie geplant.

„Wir liegen schon bei rund 800.000 Euro“, heißt es von ihm. Der ursprünglich geplante Eigenanteil der Gemeinde von rund 40.000 Euro steige demnach deutlich. Woher dieses Geld kommen soll? „Wir sind in der Haushaltssicherung!“, sagt der Parlamentarier nur. Aus dem Bundesprogramm „Nationales Projekt des Städtebaus“ gab es 400.000 Euro Fördermittel. Zwar sei der Eigenanteil im Haushalt eingestellt und auch eine gewisse Reserve bedacht worden. Ob die ausreiche, sei allerdings nicht klar.

Grund sei, dass der Rat im Laufe des Projekts immer neue Nachträge habe beschließen müssen, die nur auf mangelhafte Planungen des renommierten Berliner Büros „Brenne Architekten“ zurückzuführen seien. „Wir haben uns auf die 400.000 Euro verlassen. Wenn es aber am Ende doppelt so teuer wird, muss doch bei der Planung was schief gelaufen sein“. So wiesen Teile der Fassade Farbunterschiede auf, seien wellig und schlecht gegen eindringende Nässe geschützt.

Den beteiligten Baufirmen sei aber kein Vorwurf zu machen. „Wir sind sauer auf das Büro, das Kind ist in den Brunnen gefallen.“ Aber: „Brenne ist abgesichert, die Verträge sind sauber. Wir haben sie stundenlang gewälzt. So etwas passiert uns nicht noch mal. Aber so läuft es oft: Man plant preiswert, um Fördermittel zu bekommen, und dann gibt es einen Nachtrag nach dem anderen“.

Wohnungen sollen Ende März fertig sein

Eigentlich hätten die beiden entstehenden Privatwohnungen längst vermietet sein können, so der Informant. Zur jüngsten Baubegehung am Montag war zu erfahren, dass zumindest die beiden Wohnungen in dem Zwanziger-Jahre-Bau bis Ende März fertig sein sollen. Ab April solle eingezogen werden können.

Mittwoch rücken die Fliesen- und Bodenverleger an, erst danach können die Innentüren eingebaut werden, dergleichen die Sanitärausstattung. Die Wohnungen hätten jetzt oberste Priorität, heißt es vonseiten der Gemeindeverwaltung. Ab März sollen dann auch alle Garagentore und die Haustür kommen. Sie wurden von einer Rudolstädter Firma originalgetreu nachgebaut. Außerdem noch offen ist die Klinkererneuerung an der Straßenseite und die Betonierung der Auffahrtsrampe am südlichen Kopfende.

Architekt verteidigt Planungen

Projektbetreuer Ken Koch von Brenne kennt die Unstimmigkeiten – und verteidigt das Büro ausdrücklich. „Es gibt keine Planungsfehler“, stellt der Architekt klar. Die Welligkeit und Farbunterschiede seien nicht vorhersehbar gewesen und „teils auch auf die qualitativ unzureichende Arbeit der beteiligen Firmen zurückzuführen“, wie er betont. „Das bemängeln wir auch selbst“, so Koch.

Er und Geschäftsführer Winfried Brenne seien allein im Januar zweimal vor Ort gewesen. „Wir sind mit dem Fortgang der Arbeiten selbst unzufrieden. Das liegt aber in Teilen auch an mangelnder Kommunikation mit der Gemeinde“, so Koch. Auch setze das Budget Grenzen. Trotzdem sieht Koch die Itting-Garagen auf einem guten Weg. „Die Maßnahmen reichen aus, um das Gebäude zu sichern“.

Brenne restaurierte unter anderem die Meisterhäuser in Dessau.