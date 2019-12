Begleitet von Jonna am Klavier wurden beim Treffen der kinderreichen Familien in Weißen auch bekannte Weihnachtslieder gesungen.

Weißen. Elf Familien mit ihren 37 Kindern, die dem Verband kinderreicher Familien Thüringen angehören, trafen sich am dritten Advent auf der Weißenburg.

Jahresausklang für kinderreiche Familien in Weißen

Einen stimmungsvollen Jahresausklang feierten Familien mit drei und mehr Kindern am dritten Adventswochenende auf der Weißenburg bei Uhlstädt. „Die Burgbesitzer, selbst Eltern von sieben Kindern, öffneten bereits zum zweiten Mal in der Vorweihnachtszeit ihre Burgtore für Großfamilien aus Thüringen“, berichtet Katrin Konrad, Geschäftsführerin des Verbandes kinderreicher Familien Thüringen.

Nächstes Treffen im Fröbelmuseum in Bad Blankenburg

Das weitläufige Burggelände und das Gebäude boten ausreichend Platz für die Großfamilien aus Mittel- und Ostthüringen. Während die Kinder weihnachtliche Basteleien fertigen oder gemeinsam spielten, hatten die Eltern Zeit zum Kennenlernen und Austausch. Besonderer Höhepunkt war das Singen von Weihnachtsliedern. Unterstützt wurden die „Hobbysänger“ dabei von Jonna, die am Klavier den richtigen Ton vorgab und Justin, der mit seiner Trompete weihnachtliche Stimmung zauberte. Den Fröbelstern, die weihnachtliche Dekoration für zu Hause, konnten die geschickteren Bastler ebenfalls unter Anleitung fertigen.

Welche ganzheitlichen Pädagogik von Friedrich Fröbel sich hinter dem Stern verbirgt, erfahren interessierte Familien zum ersten Treffen am 1. Februar 2020 in einer Familienbildung im Fröbelmuseum in Bad Blankenburg. Weitere Informationen zum Verband finden sich unter: https://thueringen.kinderreichefamilien.de/ oder 0151/54832001.