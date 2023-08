Nicht nur die Anschaffung eines neuen kommunalen Geräteträgers sorgte für Diskussionspotential im Gräfenthaler Stadtrat

Gräfenthal Mehrausgaben für die Kreis- und Schulumlage, aber auch Mindereinnahmen durch ein geringeres Aufkommen der Gewerbesteuer machten einen Beschluss zum Haushaltsvollzug notwendig. Die Kämmerin Regine Horter verweist in ihren Erläuterungen auf den genehmigten Kassenkredit in Höhe von 600.000 Euro, der noch nicht in Anspruch genommen wurde. Auch kann die geplante Zuführung in den Verwaltungshaushalt auf 118.000 Euro erhöht werden. Probleme bereitet aber der Vermögenshaushalt, die darin veranschlagten Einnahmen von 660.000 Euro kommen wohl doch nicht so, wie erhofft. So gibt es die eingeplanten Gelder vom Land nicht, beziehungsweise werden nicht mehr kassenwirksam, da der dortige Topf für dieses Jahr wohl leer ist. Um die fehlenden Einnahmen auszugleichen, mussten mehrere Investitionen für 2023 gestrichen, beziehungsweise in die Zukunft verschoben werden. Neben dem Wegfall des Neubaus der Heizung im Rathaus, wird auch die notwendige Heizung im Feuerwehrdepot erstmal verschoben, einzig die Planungskosten von 5000 Euro bleiben im Geldbeutel der Stadt. Ebenso im Haushalt verblieben sind die 60000 Euro für den Brandschutz im Kindergarten. Mit diesem Beschluss wird das Ergebnis einer Überprüfung der Zahlungsfähigkeit der Stadt festgestellt und aufgezeigt das damit auch der Jahreshaushaltsausgleich gewährleistet ist. Mit einer Enthaltung und einer Gegenstimme wurde der Haushaltsvollzug 2023 bestätigt.

Gräfenthal geht in die zweite Instanz

Vor zwei Jahren klagte gemeinsam mit Probstzella und Lehesten die Stadt Gräfenthal gegen die Kreisumlage 2020. Nun sollte per Beschluss die Klage zurückgenommen werden. Dabei stellte sich die Frage, macht der Schritt hin zur zweiten Instanz Sinn, und sind entstehende Gerichtskosten über eine Rechtschutzversicherung gedeckelt? Hierzu versichert der VG Vorsitzende Robert Heerwagen, dass auch dieser Schritt von der Versicherung getragen wird. Mit einer Enthaltung lehnte der Stadtrat die Rücknahme der Klage ab.

Es folgten die Beschlüsse zur Neubesetzung der Ausschüsse und der VG-Versammlung. Für den ausgeschiedenen Bechtoldt sind nun im Hauptausschuss Marcel Kuhnen (FFW/BI) und in der Gemeinschaftsversammlung Jürgen Beck (FFW/BI) vertreten. Auch wurden die jeweiligen Stellvertreter neu bestimmt.

Konträre Diskussion um knapp 1000 Euro Ausgaben

Zum Abschluss kam nun die Beauftragung von Planungsleistungen für die Gebersdorferstraße zur Verabschiedung. Dabei sollen konkrete Zahlen die Entscheidungsfindung des Stadtrates erleichtern. Die Stadt selbst ist an der Baumaßnahme des Landes und des Abwasserzweckverbandes (ZWA) nicht beteiligt. Aus Kostengründen wurde ein Gehwegbau durch den Bürgermeister Wolfgang Wehr (parteilos) schon in der Vergangenheit ausgeschlossen.

Die Anwohner sehen auf Grund der engen Straßenführung im Bereich der Steinbachsmühle, große Probleme, einen sicheren Fußweg zur Schule für ihre Kinder zu gewährleisten.

In einem Vororttermin kam nun eine alternative Variante zur Erläuterung. Hierbei soll die Krone der neuen Bachmauer so verbreitert werden, dass ein sicheres Begehen möglich ist. Sieht doch die vorläufige Planung nur eine schmale Ausführung vor.

Die für die Stadt entstehenden Planungskosten für die Kostenschätzung belaufen sich auf 952 Euro brutto.

In der Diskussion wurde von einzelnen Stadträten diese Ausgabe als sinnlos angesehen, da ja bisher aus Kostengründen eine Beteiligung an der Baumaßnahme abgelehnt wurde.

„Nun kommen damit aber zum ersten Mal konkrete Zahlen auf den Tisch, endlich haben nun die Stadträte eine fundierte Entscheidungsgrundlage“, so der erste Beigeordnete Gerhard Scheufler (FFW/BI).

Scheufler und Marcel Kuhnen verwiesen darauf, dass über diese Variante bislang noch nie gesprochen worden ist und dies nun auch die letzte Chance sei, im Interesse der Anlieger noch etwas zu erreichen. Der VG-Vorsitzende bestätigt dies und erläutert, wie es zu dem Termin gekommen ist. Mit zwei Enthaltungen wird der Beauftragung zur Kostenermittlung für die anteiligen Baukosten zugestimmt.