Szene aus dem Stück "Elvis First". Am 28. Dezember, um 19.30 Uhr und am 29. Dezember, um 18 Uhr, ist das Spiel um Kult und Legende in der Regie von Jens Schmidl letztmalig im Theater im Stadthaus Rudolstadt zu erleben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jazzende Lehrer und „Elvis first“ zum letzten Mal

Haben Sie auch über Weihnachten zu viel gegessen und sich zu wenig bewegt? Können Sie kein Fleisch mehr sehen und wollen im nächsten Jahr nicht mehr so viel unter den Baum legen? Wollen Sie womöglich mehr unternehmen und sich häufiger am gesellschaftlichen Leben beteiligen? Man muss in diesem Jahr nicht auf das neue Jahr warten, um gute Vorsätze in die Tat umzusetzen. Schon am kommenden Wochenende, das der Kalender zwischen Weihnachten und Neujahr gequetscht hat, kann man sich kulturell oder sportlich betätigen.

Hier unsere Auswahl für Sie:

Drum’n Base in den Rudolstädter Saalgärten

Traditionell sorgt die komplette Crew des Soziokulturellen Zentrums Saalgärten in Rudolstadt beim Rootcircle am Freitag ab 22 Uhr für Festtagsstimmung. Zwischen Jump Up über Deep zu Liquid und Jungle, von Lion C zu Zenetik, Fjustank über Nosoty zu Farmer John! Von langjähriger Erfahrung zu frischen, neuen Talenten. Angeleitet wird das Ganze von MC Lutzn.

Tribut an den King zum letzten Mal auf der Bühne

Irgendwann schlägt auch „Elvis first“ die Stunde. Das Kullt-Stück ist am Sonnabend 19.30 Uhr und Sonntag 18 Uhr letztmalig im Theater Rudolstadt zu erleben. Erzählt wird die Geschichte eines Mannes, der zum King wurde und vereinsamt und fettsüchtig, angeblich an Herzversagen, starb. Sein Name: Elvis Aaron Presley. Bis heute hat er als Solist weltweit die meisten Schallplatten verkauft. Über eine Milliarde. In seinen Songs mischt sich schwarze Musik, Gospel, Rhythm ’n’ Blues mit den Traditionen der Cowboys und Farmer, Country- und Westernmusik. Mit Presley begann der Siegeszug des Rock ’n’ Roll, der die Kultur des zwanzigsten Jahrhunderts entscheidend prägen sollte.

Stück über einsame Seelen in der Stadt

„Die Tür nebenan“, heißt das Stück, das am Sonnabend 20 Uhr im Schminkkasten des Theaters Rudolstadt zu erleben ist. Sie ist Psychologin und bräuchte, wie so viele ihrer Zunft, zuweilen selbst Unterstützung. Er verkauft Joghurt und dröhnt sich aus beruflichen Gründen mit klassischer Musik zu. Sie wohnen auf demselben Stockwerk – und hassen sich inbrünstig. Jede auch noch so flüchtige Begegnung artet in eine hitzige Diskussion voller Anschuldigungen und Unterstellungen aus, bei der schon mal die Türen knallen. Wie all die anderen einsamen Seelen der Stadt machen sich auch diese beiden heimlich im Internet auf die Suche nach der Liebe.

Jahreswendlauf im Königseer Waldsportpark

Bewegungsenthusiasten sind am Sonntag ab 10 Uhr im Waldsportpark Königsee willkommen. Locker laufen (ohne Wertung) kann man auf etwa sechs, zehn und 16 Kilometer langen Strecken. Für Freunde des Nordic Walking besteht zusätzlich die Möglichkeit, sich an einer etwa einstündigen Tour zu beteiligen. Und gewandert werden kann natürlich auch! Nach der sportlichen Betätigung wird zum Verweilen eingeladen, um bei Glühwein, Bockwurst und anderen „leckeren Sachen“ gemütlich beisammen zu sein.

Swing-Musik zum Nachmittag im sanierten Löwensaal

Jazz und Swing gibt es am Sonntag ab 17 Uhr im sanierten Löwensaal im Rudolstädter Stadtzentrum. Die „Jazzenden Lehrer“ existieren seit 2002. Horst Zeh (Schlagzeug), Udo Decker (Klavier) und Thomas Kniese (Klarinette und Saxophon) kennen sich schon lange und spielten zuvor und zum Teil bis heute in anderen bekannten Thüringer Amateur-Jazzbands. Die Bandmitglieder waren oder sind im wirklichen Leben Lehrer von Beruf: Großes musikalisches Vorbild ist das Benny-Goodman-Trio, und überhaupt gehören die Herzen der jazzenden Pädagogen der großartigen Musik der Swing-Ära. Aber auch Schlager der zwanziger, dreißiger und vierziger Jahre des 20. Jahrhunderts sowie Populäres kommen im Swing-Kleid daher und werden mit launigen Geschichten rund um die Musik und die Größen des Jazz garniert.

Jahresabschlusskonzert in der Schlosskapelle Saalfeld

Das Collegium Vocale Leipzig, der Kammerchor der Schlosskapelle Saalfeld, das Bläsercollegium Leipzig (Sebastian Krause) und Andreas Marquardt an der Orgel spielen am Sonntag ab 18 Uhr in der Schlosskapelle Saalfeld Werke von Michael Praetorius (1571-1621) unter der Leitung von Michael Schönheit.