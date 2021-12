Jeder Siebte in Saalfeld-Rudolstadt ist schon "geboostert"

Schlange stehen am Eingang zur Impfstelle in Rudolstadt. Knapp 15 Prozent der Landkreisbewohner haben inzwischen eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Saalfeld/Rudolstadt Am Mittwoch erneut viele Corona-Infektionen und Todesfälle - Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 1868

Während es bei Erst- und Zweitimpfungen weiter nur zäh vorangeht, hat schon jeder siebte Einwohner in Saalfeld-Rudolstadt eine Auffrischungsimpfung erhalten. So könnte man das Ergebnis des jetzt vom Thüringer Gesundheitsministerium veröffentlichten Impfmonitorings für den Landkreis zusammenfassen.

Demnach sind mit Stand vom Montag 14,91 Prozent der hiesigen Bevölkerung bereits "geboostert". Unter den besonders gefährdeten über 60-Jährign sind es sogar fast 28 Prozent. Bei Erst- und Zweitimpfungen bewegt sich dagegen trotz aller Bemühungen der Politik und Erschwernisse für Ungeimpfte wenig. Der Anteil der doppelt Geimpften Landkreisbewohner erhöht sich leicht auf 57,82 Prozent. Das liegt weiter unter dem Durchschnitt in Thüringen (60,79 Prozent), aber beispielsweise fünf Prozentpunkte höher als im Saale-Orla-Kreis (52,36 Prozent). Schlusslicht ist mit Hildburghausen (48, 74 Prozent) ein weiterer Nachbarkreis.

OTZ-Newsletter für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Virus SARS-CoV2 scheint von all dem unbeeindruckt. Es breitet sich munter weiter aus. So meldete das RKI am Mittwoch für Saalfeld-Rudolstadt 335 Neuinfektionen und sechs weitere Coronatote. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 1868, der dritthöchste Wert in Deutschland.

Geimpft, verlegt, gestorben: So sieht es auf der Saalfelder Intensivstation wirklich aus