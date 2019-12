Mitarbeiter der Agentur für Arbeit Jena mit Bewohnern des Kinderheimes Uhlstädt bei der Übergabe der Geld- und Sachspenden am Donnerstag Nachmittag vor Ort.

Uhlstädt/Jena. Eine vorfristige Bescherung gab es am Donnerstag im Kinder- und Jugendheim „Am Kreuzenberg“ in Uhlstädt.

Jenaer Agenturmitarbeiter spenden für Kinderheim in Uhlstädt

Im Rahmen der diesjährigen Weihnachtsspendenaktion der Agentur für Arbeit Jena, die dem AWO Kinder- und Jugendheim und der Mutter-Kind-Einrichtung „Am Kreuzenberg“ Uhlstädt zugute kam, spendeten die Mitarbeiter stolze 700 Euro. Dazu kamen Sachspenden, die von den Kindern der Einrichtung mit leuchtenden Augen entgegengenommen wurden.

Heimleiterin ist ob der Menge sprachlos

Die stationäre Jugendhilfeeinrichtung bietet einen zeitweiligen Lebensort für Kinder und Jugendliche, die vorübergehend nicht in ihrer Familie leben können oder wollen. Am Donnerstag besuchten die Personalratsmitglieder Kristin Arnold und Anetta Eberlein gemeinsam mit Holger Bock, dem Leiter der Arbeitsagentur, die Einrichtung und übergaben die Spenden, was Monika Kraft, die Leiterin des Heims, schier sprachlos machte. Bei der Übergabe waren auch Kinder und Jugendliche dabei, die sich schon riesig auf die Verteilung der Sachspenden freuten.

„Jedes Jahr unterstützen wir mit unserer Weihnachtsspendenaktion regionale Projekte, die uns am Herzen liegen. Das lobenswerte Engagement und die Bereitschaft unserer Kolleginnen und Kollegen zu spenden, hat ein Strahlen in die Gesichter der kleinen und großen Kinder gezaubert. Diese Freude macht auch uns glücklich“, sagte Kristin Arnold, Personalratsvorsitzende der Agentur für Arbeit Jena.