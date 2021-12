Jenaer übernimmt Geschäfte bei Energieversorgung Rudolstadt

Rudolstadt. Der Abgang des neuen Geschäftsführers in Jena hatte für ziemlich Wirbel in den Stadtgremien gesorgt. Thomas Zaremba steht in Rudolstadt vor einigen Herausforderungen.

Thomas Zaremba ist seit dem 1. Dezember neuer Geschäftsführer der Energieversorgung Rudolstadt. Er wird Nachfolger von Werner Pods, der Ende März 2022 in den Ruhestand geht. Der 56-Jährige arbeitete zuvor 26 Jahre bei den Stadtwerken Jena, seit 2010 als Geschäftsführer. Die Trennung dort sei der erklärte Wille der Stadtspitze gewesen, so der Jenaer. Laut offizieller Lesart, um die Jenaer Stadtwerke personell und strukturell neu aufzustellen. Das hatte damals für ziemlich Wirbel in den Stadtgremien gesorgt.

Preiserhöhung nicht zu vermeiden

Bekannt wurde sein Wechsel an die Spitze der EVR nach Beschluss des Aufsichtsrates im Mai diesen Jahres. Am 1. Dezember hat Thomas Zaremba seinen Dienst hier angetreten. In einer Zeit, die nicht nur wegen Corona eine besondere Herausforderung bedeutet. Mit dem neuen Koalitionsvertrag der Regierung sollen Weichen für eine klimaneutrale Zukunft gestellt werden, nicht ohne Auswirkungen vor Ort. Es ist zudem die Zeit, in der EVR Kunden erfahren, dass sie für Strom und Gas deutlich mehr bezahlen müssen. „Das war bitter, aber nicht zu vermeiden“, erklärte der neue Geschäftsführer.

Grund seien die gestiegenen Beschaffungspreise. „Wir kaufen normalerweise zwei bis drei Jahre im Voraus ein. Wir mussten jetzt in der Hochpreisphase noch einmal Mengen an Strom und Gas nachkaufen, das schlägt sich auf die Preise nieder. So wie es sich jetzt entwickelt hat, war das nicht voraussehbar“, sagte er. Kommunale Energieversorger seien eher konservativ, was die Einkaufspolitik betrifft, um das Risiko zu senken. Kunden der Stadtwerke Saalfeld steht bei Strom keine Preiserhöhung ins Haus, bei Erdgas eine geringere als in Rudolstadt.

Nicht nur, aber vor allem in der Coronapandemie hätten sich gerade die kommunalen Anbieter als zuverlässige Unternehmen gezeigt. Versorgungsstabilität und die Aufrechterhaltung des Tagesgeschäftes haben daher oberste Priorität. Für das Thema Klimaneutralität hat Thomas Zaremba klare Vorstellungen. „Der Ausbau von erneuerbaren Energien muss beschleunigt werden. Dazu gehört auch, diese in die Wärmeversorgung zu integrieren. Ein weiterer Baustein für uns als Energieversorger ist, den Umstieg auf Elektromobilität zu unterstützen“, so der Jenaer, der ein Elektroauto fährt.

Zwei neue Ladestationen

So soll sich die Zahl der E-Tankstellen in Rudolstadt um zwei erhöhen. Schon konkret sind die Pläne für eine Schnellladesäule auf dem benachbarten Gelände zwischen Lebensmittel- und Elektromarkt. Sie soll im ersten Halbjahr 2022 an den Start gehen. Eine zweite ist in Planung. Auffällig ist, dass es vermehrt Anfragen von Neukunden gibt, die sich für Angebote der EVR interessieren. Etwa weil große Versorgungsunternehmen gar keine Neukunden mehr aufnehmen oder andere ganz von der Bildfläche verschwinden. Grundsätzlich, so sein Eindruck, gibt es bei den EVR-Kunden eine große Treue zum regionalen Anbieter. Zudem verzeichne man Rückkehrer.

Die EVR versorgt derzeit etwa 15.000 Kunden mit Strom, 5000 mit Erdgas und 3000 mit Wärme.

