Jetzt brennt der Baum

Seit Sonntag brennen nicht nur alle Lichter des Adventskranzes, sondern in Saalfeld-Rudolstadt brennt der ganze Baum. Es passiert wahrlich nicht oft, dass wir unter den gut 400 Landkreisen und kreisfreien Städten in Deutschland zu den Top 12 gehören: Auf diesen Spitzenplatz aber hätten wir gut und gerne verzichten können.

439 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner im Kreis Saalfeld-Rudolstadt sind mehr als in sämtlichen deutschen Großstädten einschließlich Berlin, Hamburg oder München, mehr als doppelt so viele wie im Durchschnitt des Landes – und lassen leider nichts Gutes ahnen in Bezug auf das, was Weihnachten in den Thüringen-Kliniken los sein wird.

Allen Warnungen der dortigen Chefärzte zum Trotz, haben zu viele zu wenig auf die Einhaltung der Regeln geachtet. Man muss nur mal mit offenen Augen durch einen der großen Verbrauchermärkte im Städtedreieck gehen und die Menschen zählen, die ihren „Maulkorb“ mutig unter der Nase tragen, um eine Ahnung zu bekommen, was hier passiert ist und warum das Gesundheitsamt mit dem Nachverfolgen der Kontakte nicht mehr hinterherkommt.

Wenn wir die Liste der Neuinfektionen nicht bald komplett anführen wollen, wird es höchste Zeit für ein paar Maßnahmen, die über das Übliche hinausgehen. Ein Verbot der montäglichen „Hygienespaziergänge“ wäre ein guter Anfang.

Fünf weitere Coronatote: Saalfeld-Rudolstadt mit zwölfthöchster Inzidenz in Deutschland