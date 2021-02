Johannesschule feiert Fasching online

Im November war noch Präsenzunterricht in festen Lerngruppen möglich: Fachlehrer wurden per Laptop in die Klassenzimmer zugeschaltet, wobei der Klassenlehrer den Unterricht begleitet hat, hier eine Englischstunde. Momentan ist Lehre und Lernen nur noch rein digital möglich.

Saalfeld Die evangelische Grundschule in Saalfeld will mit ihren Schülern digital in Kontakt bleiben und weiter wachsen

Buntes Faschingstreiben findet in der Johannesschule dieses Jahr nur virtuell statt. Schüler und Erzieher schalten sich per Video zusammen, um trotz Corona etwas närrisch sein zu können. "Sie haben eigene Programmpunkte einstudiert, die sie vor der Kamera zeigen. Unter anderem so wollen wir in der schwierigen Situation miteinander in Kontakt bleiben", sagt die stellvertretende Schulleiterin Yvonne Meffert-Daum. 118 Schüler lernen derzeit in sechs Klassen an der Schule in der Pfortenstraße.

Sie erhalten seit Januar zwei bis drei mal wöchentlich digitalen Fachunterricht via Computer, bei dem neuer Lehrstoff oder Tipps zum häuslichen Lernen vermittelt werden. Das gilt für viele Fächer, darunter Deutsch, Mathe, Heimat- und Sachkunde sowie Englisch, Musik oder Sport. "Für die vertiefenden Übungsphasen nutzen die Schüler digitale und analoge Wochenpläne", sagt Meffert-Daum. "Seit Dezember haben wir uns im Kollegium Gedanken gemacht, wie wir der Herausforderung des Distanzunterrichts mit eigenen Ideen begegnen können". Notbetreuung ist jeden Tag.

Einmal pro Woche virtuelle Pause

Beim Rundgang schauen wir in einige Klassenräume, sehen Lehrer mit ihren Schüler per Laptop kommunizieren und Übungen durchgehen. Die Kleinen wirken routiniert und scheinen mit Spaß bei der Sache. "Unsere Erfahrungen sind sehr gut", sagt Yvonne Meffert-Daum. "Vor allem sehen wir, wie sich die Kinder freuen, wieder miteinander lernen zu können". Die jeweiligen Gruppenerzieher bieten auch Wochenandachten an.

Seit kurzem gibt es zudem einmal pro Woche eine digitale Pause, in der die Kinder unabhängig vom Unterrichtsstoff mit Klassenkameraden und Erziehern locker plaudern können. "Trotzdem hoffen wir alle, die Kinder bald wieder persönlich in der Schule begrüßen zu können", fährt die Stellvertreterin von Rektorin Sabine Zeidler-Letsch fort. Pläne gibt längst jede Menge.

Zum Beispiel will man den Titel „Thüringer Nachhaltigkeitsschule - Umweltschule in Europa“ bekommen. Dazu passend lautet das Jahresthema „Hand in Hand für unsere Erde"; geplant sind Aktionen zum Naturschutz und der Artenvielfalt. "Wir haben schon Frösche über die Straße getragen, unseren eigenen Johannesschulwald nahe den Feengrotten, machen jedes Jahr bei 'Saalfeld putzt sich' mit und es gibt eine Wald-AG", sagt Yvonne Meffert-Daum. "Leider sind wir aktuell in alldem ziemlich ausgebremst".

Musical zur Erderwärmung geplant

Höhepunkt soll das Musical über "Dr. Ping" werden: Ein Pinguin, ein Eisbär und die Freunde der Erde machen sich auf den Weg zu den Menschen. Sie wollen von Abschmelzen der Pole berichten, und dass der Lebensraum knapp wird. "Wir hoffen natürlich, das Musical noch in diesem Schuljahr aufführen zu können", sagt die Pädagogin. Erste Proben fanden schon zum Schuljahresbeginn statt, "aber auch die mussten wir erstmal stoppen".

Als laufendes Angebot gibt es regelmäßige Bastelaktionen, bei denen Verpackungsmüll wie Tetra Packs oder Eier- und Schuhkartons einen zweiten Einsatzzweck bekommen. Im Zuge der Schulsanierung entsteht zudem ein größerer, ökologischer Schulgarten mit Gewächshaus.

Derweil erreichen die Schulleitung bereits jetzt etliche Interessensbekundungen für Anmeldungen. Yvonne Meffer-Daum denkt, dass viele Eltern vor allem das musikalische Profil und die Montessoripädagogik schätzen, es gibt Kooperationsverträge mit der Kreismusikschule und der privaten Saalfelder Musikschule Tonart. Perspektivisch will die Johannesschule weiter wachsen, soll es vier Montessori-Klassen und rund 170 Schüler in acht Klassen insgesamt geben.