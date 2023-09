Jonglage-Nummer mit sieben Clowns: Ein Brecht-Circus zum Frühstück in Rudolstadt

Rudolstadt. Premierenvorschau im Kaffeehaus Wenzel Rudolstadt

In Steffen Menschings neuem Stück „Hoppeldoppel Wopps Laus“ werden sieben Clowns und eine Handvoll Musiker mit Bertolt Brechts Liedern und Gedichten jonglieren. Was genau das Publikum zu erwarten hat, wird beim ersten Theaterfrühstück der neuen Saison im Innenhof des Kaffeehauses Wenzel deutlicher. Am Sonntag, 17. September, 10 Uhr, gibt Regisseur und Intendant Steffen Mensching zusammen mit Dramaturgin Josephine Tietze, Schauspielkapellmeister Thomas Voigt, Ausstattungsleiter Ronald Winter und den beiden Schauspielern Johannes Geißer und Anne Kies einen ersten Ausblick auf den musikalischen Bertolt-Brecht-Circus. Am 23. September feiert er im Stadthaus Premiere.

Der Eintritt zum Theaterfrühstück ist frei. Reservierungswünsche nimmt das Kaffeehaus Wenzel unter Telefon 03672/ 480 14 14 entgegen. Es wird empfohlen, bereits ab 9 Uhr vor Ort zu sein. Erstmals in dieser Saison wird es das beliebte Theaterfrühstück auch zu den Musiktheater-Premieren geben, sprich das nächste am 8. Oktober zur Bizet-Oper „Die Perlenfischer“.