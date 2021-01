Jubiläen in 2021: Da kommt einiges auf Rudolstadt zu

In Rudolstadt und den Ortsteilen gibt es in diesem Jahr etliche Anlässe, sich zu erinnern und gegebenenfalls zu feiern. Vorausgesetzt, es ist dann wieder möglich. Im Stadtarchiv haben die Mitarbeiter schon mal die Chroniken gewälzt und die wichtigsten Daten zu den Jubiläen 2021 zusammengestellt. Hier eine kurze Auswahl:

Am weitesten zurück reicht ein Ereignis, auf das die Heimatfreunde Schaala aufmerksam gemacht haben. Die Gründung des Rudolstädter Ortsteils geht auf eine Quelle aus dem Jahr 1071 zurück, so dass hier 2021 die 950-Jahrfeier ansteht.

Am 8. Januar vor 300 Jahren wurde Fürst Johann Friedrich von Schwarzburg-Rudolstadt geboren. Er regierte von 1744 bis 1767.

Politisch ist das Jahr 1821 für Rudolstadt nicht ganz unbedeutend: Vor 200 Jahren wurde der Rudolstädter Landtag gegründet.

50 Jahre später, also 1871, ist die Hochzeit der Vereinsgründungen in der Stadt. So sind unter anderem der Verein zur Hebung des Fremdenverkehrs, der Gesangsverein Harmonie, der Schwarzburg-Rudolstädter Kriegerverband und der Krieger- und Militärverein Remda nachweislich in diesem Jahr aus der Taufe gehoben worden.

Erster Spatenstich für Saalebahn

Im Oktober vor 150 Jahren erfolgte der erste Spatenstich für die Schaffung der Saalebahn. Zudem ist von einem mehrfachen Auftreten von Blattern und Pocken in der Stadt die Rede. Und: Zum Ende dieses Jahres erschien die ersten Ausgabe der Rudolstädter Zeitung.

Genau 100 Jahre ist es her, als erst das Altertumsmuseum und wenig später das Naturalienkabinett eröffnet wurden. Weitere Ereignisse aus dem Jahr 1921 waren die Eröffnung des Kinderheimes in der Orangerie in Cumbach, die Einweihung des Nordfriedhofes mit Bestattungshalle und Krematorium, die Vorstellung des Notgeldes der Stadt Rudolstadt mit Schiller-Motiven und die Gründung der Ortsgruppe des ADAC.

Ein halbes Jahrhundert zurück liegen der Baubeginn der Turnhalle in Schaala und die Eröffnung des zweiten Beckens im Rudolstädter Freibad. Zudem wird 1971 von der Pflichtimmunisierung gegen Kinderlähmung und der Pflichtschutzimpfung Tetanus in Rudolstadt berichtet.

Vielen noch gut in Erinnerung sein dürften die Ereignisse aus dem Jahr 1996. Dazu gehören der Beginn der Umbaumaßnahme der Kaserne in der Klinghammerstraße zur Regelschule, die Grundsteinlegung für die Spielbornbrücke und die Einweihung des Sportplatzes in der Schremsche. 1996 war auch das Jahr, in dem das Wellenbad in Schwarza abgerissen wurde.