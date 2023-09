Schon zur Weihe 2008 ein Schmuckstück: die Orgel in der Kirche Hoheneiche. Hier beginnt in diesem Jahr am 7. Oktober die 15. Orgelfahrt mit Frauenkirchenkantor Matthias Grünert.

Jubiläum in Hoheneiche: Wie aus der Orgelarena die Orgelfahrt wurde

Hoheneiche Vor 15 Jahren spielte Matthias Grünert, Kantor der Frauenkirche, den Weihegottesdienst auf der Saalfelder Höhe - und kam immer wieder

Der 17. August 2008 war der Tag, an dem die bis dahin verstummte Königin der Instrumente auf der Saalfelder Höhe wieder Töne von sich gab. Mit einem feierlichen Weihegottesdienst und erstem Konzert wurde die Holland-Orgel der Kirche in Hoheneiche zur Ehre Gottes und zur Freude der Gemeinde in den Dienst gestellt. Damals spielte Matthias Grünert, Kantor der Frauenkirche den Weihegottesdienst und das erste Konzert im Rahmen einer ersten „Orgelarena“, veranstaltet durch die hiesige Kirchengemeinde.

Seither erklingt sie regelmäßig im Gottesdienst und Konzert. "Es war also kein Strohfeuer, sondern es entwickelte sich ein Flächenbrand", erinnern Pfarrer Heiko Rau und Christina Möller als Vorsitzende des Gemeindekirchenrates anlässlich des 15. Geburtstages der Orgel-Wiedergeburt, die auch die Geburtsstunde einer Veranstaltungsreihe war, die aus dem Kulturkalender in Thüringen nicht mehr wegzudenken ist.

Name des Projektes änderte sich 2011

2011 änderte sich der Name des Projektes, aus der Orgelarena wurde Orgelfahrt. Aus einem Termin 2008 sind inzwischen bis zu neun Terminen im Jahr geworden. Geblieben ist aber, dass die Vielfalt einer Orgellandschaft erlebbar gemacht wird. Nicht nur die großen sinfonischen Instrumente erklingen, sondern ganz bewusst auch die kleinen, liebevoll gepflegten Instrumente der Kleinstädte und Dorfkirchen.

"Und welch glückliche Fügung, der Kontakt zu Matthias Grünert ist die Grundlage unseres Projektes", schreiben Rau und Möller in ihrer Einladung zur diesjährigen Orgelfahrt, die vom 6. bis 9. Oktober stattfindet. Die Orgelfahrt sei auch Teamarbeit. Ohne Organisation, Website, Werbung, Türdienst, Fahrdienst, Assistenz an der Orgel sei das Projekt mit dem kurzen Wechsel der Konzertorte in wechselnden Besetzungen nicht zu stemmen.

Dank an die vielen Unterstützer

Und natürlich brauche solch ein Projekt auch weiter finanzielle Unterstützung, die man glücklicher Weise seitdem erhalte. "Wir danken hiermit allen Förderern unseres Projektes. Hier in Thüringen sind dies regelmäßig: der Landkreis Saalfeld Rudolstadt, der Saale-Orla-Kreis, die Sparkassen-Kulturstiftung des SOK, der Kirchenkreis Rudolstadt-Saalfeld. Zu danken ist unseren ehemaligen Schirmherren und Herrn Kowalleck, der uns als aktueller Schirmherr tatkräftig unterstützt, sowie privaten Sponsoren. Zu nennen wären aber auch alle gastgebenden Gemeinde, mit ihren Kantoren und Geistlichen. Diese alle zu nennen, sprengt deutlich den Umfang dieses Schreibens", heißt es in der Einladung.

Zahlen sagen manchmal wenig und manchmal viel: In diesen 15 Jahren fanden 72 Orgelfahrten in verschiedenen Formaten als Orgeltag oder Orgelfahrt für zwei bis fünf Tage statt. Dies bedeutet, 814 Konzerte werden bis Ende Oktober 2023 stattgefunden haben.

Wöchentlich ein musikalischer Sonntagsgruß

In der Pandemie entwickelte sich das Format sehr spontan digital weiter. Seit dem Ostersonntag 2020 veröffentlicht man auf Youtube wöchentlich einen musikalischen Sonntagsgruß, mit einem immer anderen Musikstück, an einer immer anderen Orgel.

Doch eine Konstante gibt es: Matthias Grünert. Bis Oktober 2023 werden 135 Instrumente musikalisch vorgestellt. Gedreht sind inzwischen 192 Orgelvideos. Die Autoren schließen mit der Feststellung: "15 Jahre Orgelfahrt sind keine lange Zeit, aber so ausgefüllt und erfüllt sind diese sicher ein Grund für ein weiteres Konzert im Rahmen einer Orgelfahrt und einen kleinen Empfang im Anschluss".

Tourenplan der Orgelfahrt „Zu Gast bei Freunden“

Freitag 6. Oktober 2023:

- 17.30 Uhr Dörnfeld an der Heide

- 19 Uhr Allendorf

Samstag 7. Oktober 2023:

- 14.30 Uhr Steinsdorf bei Leutenberg

- 16 Uhr Kaulsdorf

- 18 Uhr Saalfeld, Johanneskirche

- 20 Uhr Hoheneiche Orgelnacht, (15 Jahre Orgel Hoheneiche -15 Jahre Orgelfahrt)

Sonntag 8. Oktober 2023:

- 10 Uhr Oberwirbach

- 14.30 Uhr Zeutsch

- 16.30 Uhr Neusitz

- 18 Uhr Heilsberg

- 19.30 Uhr Rudolstadt, Lutherkirche (Benefizkonzert zu Gunsten der Kirche im Rudolstädter Ortsteil Volkstedt, dort hat es in den letzten Adventstage einen verheerenden Brand gegeben, der den historischen Schnitzaltar zu großen Teilen vernichtete).