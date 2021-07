Jubiläumstour der OTZ macht Station im Städtedreieck

Saalfeld-Rudolstadt. Ins Gespräch kommen mit Lokalreportern: Die OTZ ist auf ihrer Jubiläumstour am 16. Juli in Saalfeld und am 21. Juli in Rudolstadt.

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Ostthüringer Zeitung (OTZ) gibt es eine Jubiläumstour durch zwölf Städte im Osten und Südosten Thüringens, die in dieser Woche in Greiz gestartet ist.

In Saalfeld wird das Promomobil am Freitag, 16. Juli, 9 bis 14 Uhr, auf dem Markt stehen, in Rudolstadt zum Markttag am Mittwoch, 21. Juli, 8 bis 16 Uhr, vor dem Rathaus. Dort können Leser alle Themen rund um ihre Heimatzeitung ansprechen, Lokalreporter stehen zur Verfügung, darunter jeweils von 10 bis 12 Uhr Thomas Spanier, langjähriger Leiter der OTZ-Lokalredaktion Saalfeld-Rudolstadt.