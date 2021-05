Jugendarbeit in Saalfeld-Rudolstadt mit Angeboten in Pandemie

Saalfeld/Rudolstadt. Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis ist mehr als Abwechslung zu Schule und Familie.

Ziel der Angebote von freien Trägern ist es, dass Jugendliche selbst und gemeinsam mit anderen etwas auf die Beine stellen, mitmischen und mitreden, wenn es um die eigene Sache geht.

„Die vielfältigen Angebote, die es bei uns gibt, tragen dazu bei, den Jugendlichen und ihren Interessen in unserem Landkreis eine Stimme zu geben, sie sind quasi hierfür der ‚Maschinenraum‘. Sie können hier ihr eigenes Ding machen, eigenverantwortlich und gemeinsam mit anderen. Und sie lernen dabei Verantwortungsbewusstsein, Teamgeist und Selbstständigkeit“, erklärt Doreen Gowin vom Jugendamt des Landkreises.

Kinder- und Jugendarbeit könne auch ein Auffangnetz sein, wenn es in der Schule oder zu Hause nicht läuft. Die Sozialarbeiter des Sachgebiets Jugend und Familie im Jugendamt und bei den freien Trägern beweisen auch während der Corona-Pandemie Engagement und Kreativität, um neue Angebote zu entwickeln, die auch unter den aktuellen Hygieneregeln möglich sind. „Die Nachfrage übersteigt dabei leider das mögliche Angebot“, bedauert Gowin.

„Viele Kinder- und Jugendliche vermissen aktuell das, was Kinder- und Jugendarbeit auszeichnet: gemeinsame Freizeiterlebnisse und Begegnungen, das Aktivsein und Ausprobieren.“ Ob offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit oder Vereinssport: Um das eigene Ding zu machen und dabei neben Schule und Familie eigene Erfahrungen zu sammeln, gibt es im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt für Kinder und Jugendliche eine Menge Möglichkeiten.

Wer mehr über das Freizeit-Angebot für Kinder- und Jugendliche im Landkreis erfahren möchte oder Interesse an einer Mitarbeit im Jugendforum hat, kann sich direkt an das Jugendamt wenden – per Telefon 03671/82 36 41 oder per E-Mail über: jugendamt@keis-slf.de.