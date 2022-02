Jugendförderverein Saalfeld-Rudolstadt ist 30 geworden

Saalfeld. Am 12. Februar 1992 war Gründungstag, heute zählt der Verein 40 Mitglieder. Feriengestaltung, wie diese Woche, ist nur ein Teil seiner Arbeit.

Fast auf den Tag genau vor 30 Jahren gründete sich der Jugendförderverein Saalfeld-Rudolstadt in Saalfeld, nämlich am 12. Februar 1992. Groß gefeiert wurde coronabedingt bisher nicht. Das runde Jubiläum und neue Jahr sollen trotzdem Anlass für einen Zwischenstandsbericht sein. Wir treffen Dirk Ortloff in der Geschäftsstelle in der Bahnhofstraße.

Ortloff ist einer von vier mobilen Jugendarbeitern des Vereins im Landkreis. „Gerade sind ja Winterferien, und das heißt auch Wintersportzeit“, sagt er. Also geht es für mehrere Gruppen interessierter Kinder und Jugendlicher aus dem Kreisgebiet in die Eislaufhalle Ilmenau sowie die Snowtubinganlage Siegmundsburg. Am Dienstag steht eine Faschingsveranstaltung im Jugendclub Uhlstädt an, am Donnerstag ein Filmabend in Königsee, freitags wird im Life-Fitnesszentrum Gorndorf geklettert.

Zelten am Stausee statt Kroatienurlaub

„Wir müssen immer schauen, was unter welchen Bedingungen geöffnet hat“, sagt Dirk Ortloff. „Die Coronakonformität erschwert alles. Aber inzwischen haben wir Übung darin“, so der 57-Jährige, der das Gebiet der VGs Schwarzatal und Schiefergebirge betreut. Ferienangebote seien regelmäßig gut nachgefragt. Im Sommer sollen wieder die beliebten Zeltlager für unterschiedliche Altersgruppen aus dem ländlichen Raum an der Hopfenmühle stattfinden. „Die beste Lage am Stausee. Das ist immer sehr schön“, findet Dirk Ortloff. „Es gibt sogar Teilnehmer, die unser Zeltlager dem Kroatienurlaub mit der Familie vorziehen“, ergänzt er beeindruckt. „Die Lager gehen im Selbstlauf und müssen gar nicht mehr groß beworben werden“, so Ortloff. Dazu kommen die Sommerspiele im Jugendclub Unterwellenborn.

Dort soll nach Vorschlag von Bürgermeisterin Andrea Wende das durch Corona ausgesetzte Beteiligungsgremium für junge Leute, ähnlich einem runden Tisch, wieder aufleben. In Kaulsdorf entsteht derweil ein neues Kombigebäude für den dortigen Jugendclub, für nächstes Jahr ist die Eröffnung gedacht.

In Gräfenthal wiederum möchte Dirk Ortloff mit den jungen Besuchern eine Außenwand des Clubs verschönern, „vielleicht auch mit Graffiti“. Aus Pandemiegründen lag ebenfalls das Lehestener Jugendclubleben lange brach. Ortloff will mit der neuen Bürgermeisterin Nicole Vockeroth über das weitere Vorgehen und Möglichkeiten sprechen. Auch in Oberweißbach könnte wieder ein Jugendraum eingerichtet werden, sagt er.

Kleinbus soll ersetzt werden

Nach Entspannung der Coronalage weitergeführt wird seit den Herbstferien eine 2019 begründete Kooperation mit der Berufsschule für Pflege und Pädagogik in Mellenbach: Dabei betreuen angehende Erzieher an einem Tag pro Woche Jugendräume im Landkreis, derzeit in Deesbach und Königsee. „Das funktioniert wirklich super“, freut sich Dirk Ortloff. „Trotzdem sind durch Corona Begegnung und Bewegung von Kindern und Jugendlichen erschwert worden. Persönlicher Kontakt ist durch virtuelle Treffen nicht zu kompensieren. Dem wollen wir in unserer aktuellen Arbeit besonders entgegenwirken“, sagt er. Eher kleinere und möglichst feste Gruppen seien dabei wichtig.

Zwei vereinseigene Kleinbusse bringen Mitarbeiter, Kinder und Jugendliche zu den Jugendclubs und Veranstaltungen, ihre Sitzplatzanzahl bedingt auch die Kapazität der Angebote. Ein betagtes Modell soll jetzt mittelfristig ersetzt werden. „Dafür wollen wir dieses Jahr die Gelder beantragen“, sagt Dirk Ortloff.