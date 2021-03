Jugendliche schlagen Fenster in Saalfeld ein

Am Samstagabend bemerkten Passanten kurz vor 22 Uhr in Saalfeld eine Gruppe Jugendliche, die in der Langen Gasse eine Fensterscheibe eines Hauses einschlug.

Nach Angaben der Polizei habe vermutlich eine der acht Personen (zwei Frauen und sechs Männer) aus unbekannter Ursache die Scheibe beschädigt, sodass diese zersprang.

Im Anschluss flüchtete die Gruppe in Richtung Puschkinpark/ Stadtzentrum. Die Personen konnten nicht näher beschrieben werden und die Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

Zeugen, die Hinweise zur Gruppe geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671/560 zu melden.

Weitere Polizeinachrichten aus Ostthüringen: