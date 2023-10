Junge Leute fordern On-Demand-Verkehrsversuch im Schwarzatal ganztags

Saalfeld-Rudolstadt Quartiersmanager Robin Kallenbach berichtet über den Mobilitätsworkshop, einen Ausschnitt des Kongresses der Thüringer Kinder- und Jugendgremien in Saalfeld

Unter dem Motto „Jugend.Macht.Nachhaltigkeit“ fand jetzt der diesjährige Kongress der Thüringer Kinder- und Jugendgremien in Saalfeld statt. Die Mitglieder aus Jugendforen und Jugendparlamenten kamen zusammen, um sich über ihre Arbeit auszutauschen und mit Entscheidungsträgern über Jugendbeteiligung ins Gespräch zu kommen. Dazu gab es verschiedene Workshopangebote, beispielsweise zu den Themen Gleichstellung, Adultismus oder auch nachhaltigem Kochen.

Der Workshop „Nachhaltige Mobilität im ländlichen Raum: Bustour durch das Schwarzatal“ beinhaltete eine Exkursion der elf Teilnehmer zu fünf Orten der Mobilität im Schwarzatal. Angeleitet durch Juliane Corredor Jimenez (Nachhaltigkeitsmanagerin LK Saalfeld-Rudolstadt), Christina Kutschbach (Regionalmanagement LK Saalfeld-Rudolstadt), Franziska Gebbensleben (KOMBUS GmbH) und Robin Kallenbach (Jugendforum Saalfeld-Rudolstadt/Quartiersmanager Schwarzatal) erfuhren die Jugendlichen an den Stationen wesentliches über den ÖPNV im Schwarzatal.

Utopien waren nicht verboten

Auf einer Karte des Gebietes sammelten sie positive und negative Aspekte, welche ihnen hierbei aufgefallen sind. Außerdem arbeiteten sie Vorschläge und Wünsche an die Politik heraus, wobei Utopien nicht verboten waren. Am Bahnhof Sitzendorf stellte Frau Gebesee die Verknüpfung von Bus und Bahn sowie das geplante Pilotprojekt „On-Demand-Verkehr“ vor, welches im Schwarzatal langfristig zu einer erheblichen Verbesserung des ÖPNV führen kann.

Anschließend fuhr der angemietete Bus der KomBus weiter bis zum Betriebshof nach Mellenbach, wo die Teilnehmer das Gelände besichtigten. Die Jugendlichen stellten Fragen zu den Gründen des Fachkräftemangels im Fahrbetrieb, zur Mitnahme von Fahrrädern sowie zu jugendgerechten Buslinien und kamen über ungünstige Arbeitszeiten, den Wegfall der Nachtbuslinien seit Corona sowie die geringe Nutzung der Fahrradmitnahme ins Gespräch.

Bei der anschließenden Fahrt mit der Thüringer Bergbahn wurde die Aussicht genossen und über die Geschichte und Bedeutung der Bergbahn informiert. Auf der elektrifizierten Flachstrecke nach Oberweißbach/ Deesbach kam Christina Kutschbach mit den Teilnehmenden über Möglichkeiten, Herausforderungen und Grenzen der Mobilität im Schwarzatal ins Gespräch. Diese stellten auch Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Fragen der Mobilität zu ihren Heimatregionen fest.

Fahrradmitnahme in überfüllten Zügen diskutiert

An der vorletzten Station, dem genossenschaftlichen Bahnhofladen in Rottenbach, konnten sich die Jugendlichen nicht nur verpflegen, sondern auch neue Kenntnisse über die Bahnstrecken und genossenschaftliche Lösungsansätze erwerben. An den E-Bike Ladestationen des Bahnhofs stellte Frau Corredor Jimenez die aktuelle Situation des Radverkehrs in der Region vor und kam mit den Teilnehmenden über die Fahrradmitnahme in überfüllten Zügen sowie fehlende Ausleihmöglichkeiten ins Gespräch.

Auf der Rückfahrt nach Saalfeld erfolgte noch ein Zwischenstopp an der Haltestelle „Dreiklang“ in Schwarza. Hier stellte Franziska Gebbensleben die geplante „Rendezvous-Haltestelle“ vor, welche den ÖPNV im Städtedreieck attraktiver gestalten und besser verteilen soll.

Zurück in der Verdi. Bildungsstätte in Saalfeld wurden die Ergebnisse aufgearbeitet und auf unterschiedlich farbigen Zetteln an einer Karte des Schwarzatals fixiert. Bei der anschließenden Diskussionsrunde wurden die verschiedenen Workshops an fünf Tischen verteilt und die eingeladenen Politiker hatten an jedem Tisch 12 Minuten Zeit, um sich mit den Jugendlichen auszutauschen.

Neben Landtagsabgeordneten verschiedener Parteien war auch der Saalfelder Bürgermeister Steffen Kania anwesend und hörte sich die Erkenntnisse der einzelnen Workshops interessiert an, um anschließend eine kurze Stellungnahme abzugeben.

Schwarztal: Gut, dass es überhaupt eine Bahn gibt

Im Schwarzatal war den Teilnehmern des Mobilitätsworkshops besonders positiv aufgefallen, dass es überhaupt noch eine Bahnverbindung gibt und auch die Busverbindungen im Vergleich zu anderen Regionen relativ gut ausgebaut sind. Das „On-Demand-Konzept“ der KomBus könnte nach Meinung der Jugendlichen hier eine echte nachhaltige Verbesserung erwirken, da fehlende Lücken geschlossen werden könnten.

Sie kritisierten, dass dieses Modell zuerst im Saale-Orla-Kreis getestet werden soll und nicht wie bisher angenommen im Schwarzatal. Weiterhin soll das Angebot dort nur vormittags nutzbar sein. Durch die Tatsache der fehlenden Bus- und Bahnlinien im Saale-Orla-Kreis, an die angebunden werden könnte, stehe die Gefahr im Raum, dass das Modellvorhaben nicht ausreichend angenommen wird und es im Schwarzatal somit niemals zur Anwendung kommt.

On Demand-Angebot nicht jugendgemäß

Auch die Festlegung auf vormittags sahen die Teilnehmer kritisch, da das Angebot somit nicht jugendgerecht ist, obwohl das die Zielgruppe wäre, die offen für neue Mobilitätslösungen ist und problemlos mit der geplanten App umgehen könne. Weiterhin stellten die Teilnehmer fest, dass es besonders in den Abendstunden kaum noch Mobilitätsangebote im Schwarzatal gäbe und Personen ohne Auto somit nicht mehr mobil sein könnten. Besonders die Jugend wäre hiervon betroffen.

Zu den Wünschen und Forderungen, die gegenüber den Landespolitikern vorgebracht wurden, zählten unter anderem der Test des „On-Demand-Verkehrs“ im Schwarzatal, die Wiedereinführung von Nachtbusrouten im Landkreis, der Ausbau der Radinfrastruktur mit Ausleihstationen für Räder sowie auch die Berücksichtigung von Klimafolgeschäden bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung von Vorhaben. Unter diesen Umständen seien ÖPNV-Projekte immer wirtschaftlicher als Vorhaben des motorisierten Individualverkehrs. Die Landesvertreter nahmen die Punkte interessiert auf und lobten die Teilnehmer für ihr Engagement.