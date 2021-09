Junge Motorradfahrerin auf dem Weg von Gräfenthal schwer verletzt

Gräfenthal / Spechtsbrunn. Zwei Motorradunfälle meldet die Polizei an der Grenze zwischen Saalfeld-Rudolstadt und dem Kreis Sonneberg.

Am Freitagmittag kam es in Spechtsbrunn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw-Fahrer. Der Motorradfahrer wartete an einer Kreuzung. Der dahinter fahrende Pkw-Fahrer übersah das stehende Motorrad und touchierte dieses am Hinterreifen, woraufhin der Motorradfahrer stürzte und sich leicht am Bein verletzte. Durch den Rettungsdienst wurde er ins Krankenhaus Neuhaus gebracht.

Weniger Glück hatte tags darauf eine Motorradfahrerin: Etwa 1 Kilometer vor Spechtsbrunn aus Richtung Gräfenthal kam am Samstag gegen 16.10 Uhr eine junge Motorradfahrerin von der Straße ab und stürzte in den Straßengraben. Die Rettungskräfte stellten eine Armfraktur, sowie eine Gehirnerschütterung bei der Fahrerin fest. Das Motorrad trug einen Totalschaden davon.

