Junge Rudolstädter auf der Insel: Eine Woche Irland für zehn Schiller-Schüler

Rudolstadt. Schülerinnen und Schüler der Rudolstädter Regelschule zum Austausch in Letterkenny

Vom 18. bis 24. September reisten zehn Schülerinnen und Schüler, die sich durch besondere Leistungen an der Schule ausgezeichnet haben, und zwei Lehrerinnen der Staatlichen Regelschule Friedrich Schiller nach Irland, um die Partnerschule Coláiste Ailigh in Rudolstadts Partnerstadt Letterkenny zu besuchen.

Durch die freundliche Unterstützung der Stadt Rudolstadt, des Lions -Club Rudolstadt-Heidecksburg, des Fördervereins der Regelschule und des Freistaates Thüringen konnten die Jugendlichen die Reise mit einem geringen finanziellen Eigenanteil antreten. Die Reise begann am Montag und führte zunächst in die Hauptstadt Nordirlands: Belfast. Dort wurde das weltberühmte Titanic-Museum besucht und eine Stadtrundfahrt unternommen.

Anschließend fuhr die Gruppe nach Letterkenny in der Republik Irland, wo die Schülerinnen und Schüler von ihren Gastfamilien empfangen wurden. Am Mittwoch wurden die Austauschschülerinnen und -schüler in der gälischsprachigen Schule Coláiste Ailigh willkommen geheißen und in den regulären Unterricht integriert. Am Abend lernten sich alle beim Bowling besser kennen.

Am Donnerstag ging es zum Surfen und auch am Freitag konnten die Jugendlichen typisch irische Besonderheiten ausprobieren: Es fand ein Tin-Whistle-Kurs statt und am Abend lauschten sie bei der Culture Night traditioneller irischer Folkmusik. Den letzten Tag verbrachten die Schüler/innen mit ihren Gastfamilien am Strand, im Wildpark oder bei anderen Ausflügen. Am Abend wurde mit Tanz, Musik und gutem Essen Abschied genommen. red