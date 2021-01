Junge Saalfeld-Rudolstädterinnen und ihre Wünsche für 2021

Rudolstadt 2020 sorgten drei jungen Frauen für Schlagzeilen in der OTZ. Jetzt haben wir sie erneut gefragt: Wie blicken sie auf das alte Jahr zurück, was wünschen sie sich für 2021?

Sängerin Anja Mann stammt von der Saalfelder Höhe und hat 2020 mit einem Auftritt in der Netflix-Serie „Sing on!“ auf sich aufmerksam gemacht. Charlotte Strunk ist Rudolstadts jüngstes Stadtratsmitglied. Und Saskia Beck hat sich mit ihrem Brautmodengeschäft „Schillers Bräute“ in Rudolstadt einen Traum erfüllt, nicht ahnend, was sie 2020 erwarten sollte.

Im vergangenen Jahr haben wir über diese drei jungen Frauen berichtet. Nun, an der Schwelle zu 2021, haben wir sie erneut gefragt: Wie blicken sie zurück auf das vergangene Jahr und welche Wünsche beziehungsweise Erwartungen gibt es für 2021? Hier drei persönliche Statements:

Anja Mann: Lieber Machen statt Meckern

Die letzten Monate kann man wohl am besten mit einem Besuch auf dem Rummel vergleichen. Weniger Zuckerwatte und Riesenrad, mehr „Freier Fall“ und Berg- und Talbahn - allerdings ohne je Eintritt bezahlt zu haben.

Bis heute kann ich die seit Tag 1 des Lockdowns entstandenen Risse in unserer Kultur-und Veranstaltungsbranche nur schwer be-/greifen und in Worte fassen. Wahrscheinlich versuche ich mich gerade deshalb auf die schönen, kreativen Dinge, die diese turbulente Zeit hervorgebracht hat, zu fokussieren.

Verglichen zu vielen anderen Kollegen konnte ich mich glücklich schätzen, auf vielen Hochzeiten, Trauerfeiern, Taufen oder für neu entwickelte Konzertkonzepte singen zu dürfen. Beispielhaft dafür ist die Live-Musik per Stream wie das „Punschkonzert“ oder „Sonntagabend.tv", zuletzt als bildschöne Weihnachtsedition mit Streichquartett im Kaisersaal Erfurt.

Neben meiner Mitwirkung an der Netflix Show „Sing on!“ im August, konnte ich als Teil der Thüringer Allstars die wunderbare Neuauflage des Karat-Klassikers „Schwanenkönig“ feiern. Das Cover, an dem über 50 Künstler aus dem Freistaat mitwirkten, ist nicht nur Balsam für die Seelen der Menschen, sondern auch für uns Musiker, die von der positiven Resonanz überwältigt waren.

Neben meinem Radio-Jingle für die ARD-Hitnacht freue ich mich im neuen Jahr auf die Albumproduktion von „Mein Elba“, bei der ich als Songwriterin tätig bin. Die Hoffnung auf eine Tournee mit feiernden Menschen vor und glücklichen Künstlern auf der Bühne stirbt natürlich zuletzt. Bis dahin folge ich meinem Grundsatz: „Lieber Machen statt Meckern!“

Charlotte Strunk: Junge Generation darf nicht die Leidtragende sein

Gestartet war das Jahr 2020 wie jedes andere auch - normal. Bis zu dem Tag, als wir plötzlich alle zu Hause saßen und die Maske im öffentlichen Raum zum dauerhaften Accessoire wurde.

Natürlich war beziehungsweise bin ich in gewisser Weise eingeschränkt, aber man sollte auch aus dieser Situation versuchen, das Beste zu machen. Ich persönlich kam zu einigen Dingen die sonst oft auf der Strecke blieben, konnte aber glücklicherweise wie gewohnt auf Arbeit gehen und auch die politischen Arbeit nur leicht eingeschränkt weiter ausüben. Allerdings hatte die ganze Situation für viele natürlich auch erhebliche Nachteile. Kurzarbeit, Einsamkeit, Überforderung und somit auch das Chaos an den Schulen.

Letzteres möchte ich als Wunsch und Ausblick für 2021 aufgreifen, da ich finde, dass nicht die junge Generation die leidtragende dieser Pandemie sein sollte. Ich wünsche mir, dass ein akzeptabler Distanzunterricht gewährleistet wird, bei dem weder Schüler noch Lehrer oder Eltern zu kurz kommen.

Die Thüringer Schulcloud ist eine nette Sache, aber leider in der Praxis noch in den Kinderschuhen. Wenn sich morgens um acht Tausende Kinder auf dem Portal anmelden wollen, passiert bei Tausenden oft nichts - System überlastet.

Es muss meiner Meinung nach möglich sein, auch auf andere Weise im 21. Jahrhundert miteinander in Kontakt treten zu können, ohne dass jemand wegen Verletzung des Datenschutzes angezeigt wird, der einfach nur das Beste für seine Schüler möchte.

Deswegen wünsche ich mir für 2021 neben dem schnellen Ende der Pandemiesituation, dass alle gesund bleiben, das Beste für sich aus der Situation machen und wir die Chancen auf digitaler Ebene nutzen und weiter zukunftsorientiert ausbauen.

Saskia Beck: Hoffen auf 2021 mit vielen glücklichen Brautpaaren

Der Rückblick auf 2020 löst bei mir eine Gefühlsachterbahn aus. Ich bin voller Vorfreude, mit sehr viel Elan und Zuversicht ins Jahr 2020 gestartet. Immerhin konnte ich einen langersehnten Traum leben. Dann jedoch kam alles anders und ich dachte mir, wie viele andere Menschen auch, die paar Wochen Lockdown schaffe ich ganz locker. Nun sind wir schon mitten im zweiten Lockdown, und ehrlich gesagt verstehe ich viele Dinge, die derzeit passieren, nicht mehr. Aber das soll ja nicht das Thema werden.

Ich habe viele Bräute, die trotz der Corona-Pandemie ihre Hochzeiten, wenn auch kleiner als geplant, gefeiert haben. Es gibt aber auch jede Menge, die ihre Hochzeit auf 2021 verschoben haben, in der Hoffnung, dass dann alles besser ist und man ohne Einschränkungen feiern kann.

Und genau das ist mein Wunsch für uns alle: ein 2021 mit vielen glücklichen Brautpaaren, Menschen die unbekümmert feiern können, die Freiheit genießen und „ihr“ Leben freibestimmt leben dürfen. Und natürlich Gesundheit.