Keine „Trick-17-Spiele“ bei der MP-Wahl: Mit einem „Turm der Schande“ warnten am Montagnachmittag mehrere "besorgte Bürger" Saalfelds vor der CDU-Geschäftsstelle in Saalfeld die Thüringer CDU vor einer Kooperation mit der AfD. Auf dem schwarzen Karton-Turm stehen Zitate von AfD-Mitgliedern, die aus Sicht der Demonstranten die rechtsextreme Gesinnung der AfD belegen. Am Mittwoch, 5. Februar, findet in Erfurt die Wahl des neuen Ministerpräsidenten statt.

Junge Saalfelder warnen CDU vor Kooperation mit der AfD

Mit einem „Turm der Schande“ warnten am Montagnachmittag mehrere „besorgte Bürger“ Saalfelds vor der CDU-Geschäftsstelle in Saalfeld die Thüringer CDU vor einer Kooperation mit der AfD. Auf dem schwarzen Pappkarton-Turm standen Zitate von AfD-Mitgliedern, die aus Sicht der Demonstranten die rechtsextreme Gesinnung der AfD belegen. In zwei Tagen, am Mittwoch, findet in Erfurt die Wahl des neuen Ministerpräsidenten Thüringens statt.

Forderung: Beim Wahlvorgang in Erfurt keine „Trick-17-Spiele“ „Wir wollen der CDU klar machen, mit wem sie da eventuell zusammenarbeiten wollen“, erklärte einer der Aktionsteilnehmer, der sich „Herr Nussbaum“ nannte, dieser Redaktion. Eine Zusammenarbeit, gar Koalition mit der AfD würde zu einer Normalisierung der Thüringer AfD beitragen, deren rechter Flügel im Freistaat besonders stark sei. Wenn sich die Thüringer zu 60 Prozent Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) wieder als Ministerpräsidenten wünschten, sollten die Parteien das akzeptieren und beim Wahlvorgang keine „Trick-17-Spiele“ starten. Mohring ändere „in drei Tagen drei Mal seine Position“ Leon Schwalbe vom Kinder- und Jugendausschuss Saalfeld erklärte als Privatperson, er mache mit beim „Turm der Schande“, da er CDU-Chef Mike Mohring nicht trauen könne, wenn dieser „in drei Tagen drei Mal seine Position ändere“. Auf dem „Turm der Schande“ wird unter anderem der AfD-Referent im baden-württembergischen Landtag, Marcel Grauf, zitiert mit den Worten: „Ich würde niemanden verurteilen, der ein bewohntes Asylantenheim anzündet.“