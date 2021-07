Junger Motorradfahrer stirbt im Schwarzatal

Ein junger Motorradfahrer ist am Samstag tödlich verunglückt (Symbolfoto).

Saalfeld. Ein 19-Jähriger ist im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt tödlich verunglückt.

Bei einem Unfall auf der Landstraße zwischen Schwarzburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) und Bad Blankenburg ist Samstagnachmittag ein 19-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall, wodurch er so starke Verletzungen erlitt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs war die Strecke für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Weitere Polizeimeldungen