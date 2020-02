Junggesellen in Saalfeld freigesprochen

Start ins Berufsleben: Die Kreishandwerkerschaft Saalfeld-Pößneck-Rudolstadt hat am Freitag im Restaurant „Bergfried“ Junggesellen von ihren Verpflichtungen als Lehrlinge freigesprochen und sie in den Gesellenstand erhoben. Insgesamt neun Kfz-Mechatroniker sowie vier Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik erhielten nach erfolgreicher dreieinhalbjähriger Ausbildung ihre Gesellenbriefe.

Bei den Kfz-Mechatronikern erzielte Fabian Marc Rabold das beste Ergebnis. Aufgrund der rasanten technologischen Entwicklung hat sich diese Ausbildung stark verändert. Der Beruf wird zunehmend anspruchsvoller. Die Fachkräfte, die heute in der Werkstatt die moderne Technik beherrschen und Informationsflut bewältigen müssen, sind weit über die reine Gesellentätigkeit hinausgewachsen. „Ich habe den Beruf ganz bewusst gewählt und wollte eigentlich nie etwas anderes werden“, sagte der 22-Jährige, der als Handballer in der Verbandsliga aktiv ist.

Bei den Anlagemechanikern stand Rocco Weise ganz oben auf dem Treppchen. Sein Aufgabengebiet: Wasserver- und Entsorgungsanlagen bauen, moderne Bäder einrichten, Heizungsanlagen montieren und warten, aber auch Regel- und Steuertechnik verstehen. „Wir können positiv in die Zukunft blicken, denn in den kommenden Jahren haben wir doppelt so viele Absolventen. Eins steht fest, es ist ein anspruchsvoller Job, den man mit Herzblut meistern sollte“, sagte Gabriele Wirkner, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft.

Bevor Kreishandwerksmeister Georg Jahn die Freisprechung vornahm, richtete er seinen Dank an die Ausbildungsbetriebe, Meister, Berufsschullehrer und Angehörigen. „Gehen Sie die beruflichen und privaten Herausforderungen mit Lust an und empfinden Sie sie nicht als Last. Sie haben jetzt, nach Ihrer bestandenen Prüfung, die besten Chancen, um sich Ihre eigenen Visionen und Wünsche erfüllen zu können. In solch gestalterischen Handwerken wie den Ihren, bringt jeder Tag etwas Neues, sieht man die fertige Arbeit als Ganzes“ gab Jahn den Jugendlichen mit auf den Weg.