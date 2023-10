Jury wählt 23 Projekte für Förderung aus Regionalbudget aus

Faschingsauftakt im November 2021, mitten in der Coronazeit, am Herrenhaus in Katzhütte. Jetzt kann sich der Elferrat des Karnevalsvereins Oelze mit Geld aus dem Regionalbudget neue Jacken anschaffen.

Saalfeld/Rudolstadt Leader Aktionsgruppe Saalfeld-Rudolstadt unterstützt die Vorhaben mit insgesamt 135.000 Euro

Knapp zwei Dutzend Projekte aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt werden ab sofort mit Geld aus dem Regionalbudget gefördert. Das geht aus einer Mitteilung der Leader Aktionsgruppe Saalfeld-Rudolstadt hervor.

Auf den Projektaufruf der Gruppe waren Ende Mai 51 Anträge von Vereinen, Initiativen und Kommunen mit Gesamtkosten von über 500.000 Euro eingegangen. "Mit diesem überwältigenden Echo hatten wir, auch aufgrund der kurzen Einreichungsfrist, nicht gerechnet", so Ines Kinsky von Leader. Bei einem Fördersatz von 80 Prozent wären rund 400.000 Euro Fördermittel notwendig gewesen. Zur Verfügung standen aber nur 135.000 Euro. Eine Jury wählte 23 Projekte aus, die sich seit Mitte August in der Umsetzung befinden.

Anträge von Vereinen, Initiativen und Kommunen

Ein Teil der Mittel wird für Jugendprojekte eingesetzt, darunter Vorhaben zur Ausstattung von Jugendfeuerwehren in Drognitz und Unterweißbach und das Vorhaben der Schülerfirma der Regelschule Neusitz. Bei der überwiegenden Zahl der Anträge von Vereinen geht es um die Anschaffung von Ausstattung und Equipment für den Vereinstreff oder die Vereinsarbeit. Kommunen investieren in die Ertüchtigung der Ausstattung von Treffpunkten im Dorf oder unterstützen Initiativen vor Ort. So entsteht z.B. auf Initiative der Anwohner ein neuer Treffpunkt in der Ortsmitte Geitersdorf.

Mittel aus dem Regionalbudget kommen auch den Freibädern in Gräfenthal, Großkochberg und Sitzendorf zugute. Sportvereine in Kaulsdorf und Teichröda werden bei der Pflege und Aufwertung von Sportplätzen unterstützt. Auf Initiative des Fröbelvereins Oberweißbach wird die historische Tür am Fröbelhaus aufgearbeitet. Der Förderverein Kunst in Kamsdorf erhält die Möglichkeit, mit der Umsetzung des Projektes ‚Wandelweg der Sinne‘ zu beginnen. Der Kurstadtverein Bad Blankenburg stellt Liegebänke in der Kurstadt auf. Der Karnevalverein Oelze kann neue Jacken für den Elferrat anschaffen. Bis Ende Oktober soll alles abgerechnet sein.

Das Regionalbudget soll 2024 in die nächste Runde gehen. Die Leader Aktionsgruppe entscheidet in ihrer Sitzung im November darüber, ob das Regionalbudget im kommenden Jahr angeboten werden soll. Für 2024 könnten dann bis zu 200.000 Euro Fördermittel zur Verfügung stehen, wirft Ines Kinsky einen Blick voraus.