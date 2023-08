Kaffeepflücker-Film wird zum Sommerfrische-Ereignis

Schwarzatal Aufführungen in Katzhütte am Herrenhaus, am Fröbelturm bei Oberweißbach und am Haus Döschnitz

Im August 2023 zum „Tag der Sommerfrische im Schwarzatal“ der IBA Thüringen und der hiesigen Zukunftswerkstatt wird der Film über das Schicksal der Kaffeepflücker aus Thüringen in Brasilien an mehreren Orten gezeigt, so in Katzhütte am 17. August um 21 Uhr am Herrenhaus (mit Filmgespräch), in Oberweißbach am 18. August um 21 Uhr am Fröbelturm mit einer Einführung vor dem Film und zeitgleich in Döschnitz am Haus Döschnitz – mit Filmgespräch).

Zum Film

Das Dorf Böhlen liegt im Schiefergebirge, südöstlich von Ilmenau. Der heute zur Gemeinde Großbreitenbach eingemeindete Ort war einst Heimat vieler Leineweber. Dieses Handwerk bot bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts vielen Familien ein gutes Auskommen und gesellschaftliches Ansehen. Doch als im Zuge der Industrialisierung industrielle Weberei die Handarbeit ersetzte, verloren sie in kurzer Frist ihre Lebensgrundlage. Vor dem Hintergrund dieses Strukturwandels trug sich eine Geschichte zu, die bis vor kurzem in der Gegend von Böhlen als die „Brasiliensache“ nur äußerst schemenhaft bekannt war: 154 Böhlener wurden im Jahr 1852 nach Brasilien deportiert. Denn hier wurden händeringend Arbeitskräfte gesucht. Doch was es genau mit der Geschichte auf sich hatte, darüber kursierten nur vage Gerüchte. Bis vor einigen Jahren zwei Heimatforscher in Kontakt mit einem brasilianischen Nachfahren ehemaliger Böhlener kamen. Gemeinsam gingen sie der Geschichte auf dem Grund. Dabei entdeckten sie eine Gemeinschaft von Nachkommen der Thüringer in Brasilien, die teilweise neben Portugiesisch bis heute noch Deutsch mit Thüringer Dialekt sprechen. Eine Sprache, die sich in der neuen Heimat über sechs und mehr Generationen und mehr als 150 Jahre überliefert hat. Nach mehr als 20jähriger Recherche konnten die beiden Böhlener Heimatforscher Dieter Lange und Hans-Günter Schneider eine dramatische Geschichte und ihre Folgen rekonstruieren. Ihre Arbeit wurde zur Grundlage dieses Dokumentarfilmes von Regisseur Gerald Backhaus, der 2019 und 2020 im brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina und in Thüringen gedreht wurde.

Schon im Juli war der Film Thema in unserer Zeitung

https://www.otz.de/regionen/saalfeld/wie-rudolstaedter-landeskinder-kaffeepfluecker-in-brasilien-wurden-id238944375.html