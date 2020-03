„Kains Hof“ in Weißen steht zum Verkauf: Aufhören, wenn es am schönsten ist

Wer sich schon immer mal als Hotelier versuchen wollte - und das nötige Kleingeld hat - kann sich derzeit in Weißen ins gemachte Nest setzen. Dort steht seit Ende vorigen Jahres eines der renommiertesten Häuser im gesamten Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zum Verkauf. Als „umsatzstarkes Landhotel mit Restaurant im Herzen Thüringens“ wird der „Kains Hof“ im Uhlstädt-Kirchhaseler Ortsteil Weißen auf einschlägigen Immobilienportalen angeboten. Wie passt das zusammen?

Auch der Ausstieg muss geplant werden

„Mit Corona hat das überhaupt nichts zu tun“, stellt Inhaber Peter Klages klar. Gemeinsam mit seiner Frau Gerda hatte er den „Kains Hof“ 2009 übernommen und fortan erfolgreich betrieben. Die Zahl der Mitarbeiter stieg von anfangs vier auf neun, Umsatz und Auslastung wurden immer besser. „2019 war für uns ein absolutes Rekordjahr“, sagt der 62-Jährige. Man sei der Auffassung, dass so wie beim Einstieg vor zehn Jahren, als man mit Markterkundung und Potenzialanalyse nichts dem Zufall überließ, auch der Ausstieg geplant werden müsse. Im vorigen Jahr habe man den Zeitpunkt als gekommen angesehen. „Wir haben alle Qualifikationen neu gemacht, es gibt keinen Renovierungsrückstau, keine Brauereibindung und keine offenen Punkte bezüglich Hygiene oder Brandschutz. Das Haus ist top in Schuss“, sagt Peter Klages.

Erste Kaufwillige haben schon vorgesprochen

Deshalb habe man im vorigen Herbst zwei Makler eingeschaltet, die den „Kains Hof“ auf unterschiedlichen Märkten anbieten. Dabei stehe man weder unter Zeit- noch unter finanziellem Druck. „Die Banken erzählen uns, dass viel Geld auf dem Markt unterwegs ist, das nach sinnvoller Anlage sucht“, sagt Peter Klages. Viel Geld wird auch nötig sein, um das Landhotel im Saaletal zu erwerben. 880.000 Euro sind als Kaufpreis angegeben. „Das ist keine Fantasiesumme, sondern realistisch errechnet“, sagt der Eigentümer. Dafür biete man Einarbeitung und Übergangsfristen, Spitzenpersonal und viele zufriedene Stammgäste. Die ersten Kaufwilligen waren schon da, bisher hat es aber nie komplett gepasst.

Neue Herausforderung in Schottland oder Irland

Die Vorstellungen, die man vor zehn Jahren hatte, hätten sich weitgehend erfüllt. „Es sind sehr schöne Jahre hier in Thüringen gewesen“, sagt Peter Klages. Ob Radfahrer, Motorradfahrer, Wanderer, Wassersportler oder Geschäftsleute - das Konzept, „Leute mit unterschiedlichen Hobbys zusammen zu bringen, die alle gerne draußen sind“, habe funktioniert. Jetzt sei es Zeit für eine neue Herausforderung. Die wird - sobald der „Kains Hof“ übergeben ist - Schottland oder Irland heißen. „Eigentlich war Schottland unser Favorit, aber der Brexit macht es gerade schwer“, sagt Peter Klages. Seine Frau, die zwölf Jahre jünger ist als er, wolle wieder in Teilzeit als Betriebswirtin arbeiten, er könne sich vorstellen, als Tourguide für Motorradreisen zu arbeiten. „Aber nur, wenn ich Lust und Zeit habe“. Schließlich könnte er in gut zwei Jahren regulär in Rente gehen.

Betrieb läuft mit Geschäftsreisenden weiter

Von der Coronakrise ist das Haus aktuell natürlich trotzdem betroffen. Touristische Übernachtungen oder ein spontanes Abendessen mit Freunden im Restaurant sind derzeit tabu. Aber auch hier macht sich das umsichtige Wirken der Klages positiv bemerkbar. Weil man international agierende Unternehmen gezielt angesprochen hat und englischsprachiges Personal bietet, haben in diesem Monat schon Geschäftsreisende aus Italien, Holland, Belgien und der Schweiz in Weißen Station gemacht.

Zur Geschichte des Hauses

Der Ursprung des Dreiseitenhofes wurde 1871 im Ortskern von Weißen erbaut. Direkt am Ufer der Saale gelegen, diente er über Jahrhunderte den Bauern als Broterwerb.

Nach der Wende wurde das Objekt aufwändig saniert und zu einem Hotel mit 30 Betten umgebaut, die sich auf elf Doppelzimmer und vier Einzelzimmer verteilen. Das rustikale Restaurant erstreckt sich über zweieinhalb Etagen. Darüber hinaus sind auf dem Dreiseitenhof drei Wohnungen mit 30 m², 64 m² und 85 m² integriert. Im Innenhof befindet sich ein Biergarten.

Ein Bettenhaus mit eigenem Parkplatz entstand 1994 an der Ortsstraße. Hier gibt es weitere 34 Schlafplätze in Doppelzimmern. Alle Zimmer besitzen Dusche/WC, Sat-TV und Internetzugang.

Im Jahr 2009 erwarben Gerda und Peter Klages den „Kains Hof“ und begannen mit einer umfangreichen Modernisierung, in die bis heute rund 300.000 Euro geflossen sind. Das Hotel ist „3 Sterne Plus“ von der DEHOGA qualifiziert sowie vom ADFC und dem deutschen Wanderverband. Es ist Premiumpartner der TTG (Thüringer Tourismus Gesellschaft).