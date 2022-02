Kalligraphie verschönert die Begegnungsstätte Beulwitz

Saalfeld. Schönschreib-Kunstwerke sind in einem Kurs bei der Fortbildungsakademie der Wirtschaft entstanden.

Gerade brachte Anja Hüter, die pädagogische Mitarbeiterin im Bereich Migration der Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) Jena, ein großes Paket von Schönschreib-Kunstwerken in die Begegnungsstätte nach Beulwitz. Petra Maar und Tina Haas von der Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises hatten die Kalligraphiewerke in der vergangenen Woche bei einer Präsentation in den Räumen der FAW-Außenstelle in der Blankenburger Straße in Saalfeld gesehen.

„Wir haben gedacht, die Ausstellung könnten wir in unsere Räume holen. Das könnte den Aufenthalt bei uns noch interessanter machen und zum Mitmachen anregen. Viele Namen von Personen, die ihre Arbeiten dort vorstellen, kennen wir noch von ihrem Aufenthalt bei uns“. Nun kann man die kleinen Kunstwerke jeden Nachmittag im Aufenthaltsraum der Begegnungsstätte in Beulwitz besichtigen. Wer will, kann sich am Sitzpult selbst einmal austesten. Auch Landrat Marko Wolfram (SPD) begrüßt die Initiative: „Ich freue mich, dass die Mitarbeiterinnen der GU so aktiv sind, um unsere Begegnungsstätte attraktiver zu machen.“

OTZ-Newsletter für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Seit Juli 2021 hatten Teilnehmerinnen eines Schreibkurses in sechs Monaten einmal in der Woche fleißig unter Anleitung einer Expertin die Kalligraphie geübt. Im Kurs „Jetzt wird geschrieben – mit Kalligraphie zum nachhaltigen Spracherwerb“ haben Flüchtlinge nach dem normalen Deutschkurs die Möglichkeit erhalten, auf neue Art Deutsch zu lernen. Anja Hüter freut sich über die Resonanz bei den Mitarbeiterinnen des Landratsamtes und die Möglichkeit, die Kunstwerke ihrer Teilnehmerinnen in den nächsten Monaten in der Begegnungsstätte zu präsentieren.

Damit wirbt sie zugleich für den nächsten Kurs „Jetzt wird geschrieben – mit Kalligraphie zum nachhaltigen Spracherwerb“. Der findet von Februar bis August 2022 einmal in der Woche am Nachmittag in der FAW im Saalfelder Stadtzentrum statt. Teilnehmen können Frauen und Männer, die nicht aus der EU kommen, die neben dem Deutschkurs Schönschreiben lernen möchten, bereits ein bisschen Deutsch können und das so verbessern wollen.

Pro Kurs können etwa sechs bis zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitmachen. Eltern, die keine Betreuung für ihre Kinder an diesem Nachmittag haben, können diese gern mitbringen. Für die kleinen Kinder gibt es eine Spielecke, dort können sie sich sinnvoll beschäftigen und die großen Kinder dürfen sogar mitmachen.

Die Teilnahme kostet nichts. Über Anmeldungen freut sich: Anja Hüter, Telefon: 03671/54 53 14, E-Mail: anja.hueter@faw.de