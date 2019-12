In der ausverkauften Mehrzweckhalle sind bei der Aufführung des Kamsdorfer Märchentheaters die Köchin und ihre Magd in Aktion.

Kamsdorf: Wenn der Prinz mit der Spielekonsole zockt

„Märchen sind ein Teil der Geschichte und damit Volksgut. Und wir erhalten dieses.“ Dies ist das Motto der Theaterspieler in Kamsdorf. Sie können auf eine mehr als 20-jährige Tradition zurückblicken. Als sich jetzt die Tore der Mehrzweckhalle zu Kamsdorf öffneten, erwartete also der eine oder andere Gast eine Art Medley der letzten Jahre. Sascha Goschütz, einer der drei Texteschreiber und Regisseure, sagte: „Medleys sind zwar schön, aber wir wollten zum Jubiläum ein ganz besonderes Märchen darbieten!“ Dies ist den Kamsdorfern auch gelungen.

Sogar Wilhelm Grimm gab sich die Ehre

Aus nah und fern strömten die Gäste in die wunderschön in Szene gesetzte Mehrzweckhalle. Wilhelm Grimm, einer der Gebrüder Grimm, gab sich ebenfalls die Ehre, zu so einem wichtigen Termin persönlich zu erscheinen. Martin Geheeb, der den „Willi“ spielte, war auf der Suche nach immer neuen Geschichten, die das Leben schreibt. „Ich fühle mich irgendwie dazu berufen!“ Er schreibt schon seit vielen Jahren an den liebevollen Texten des Kamsdorfer Märchens mit.

Auf dem Märchenschloss in Kamsdorf trug es sich zu, dass sich eine bildschöne Prinzessin an einer Spindel stach und in einen hundertjährigen Schlaf fiel. Das gesamte Schloss und der Hofstaat schliefen mit ihr ein. Das Feuer hörte auf zu brennen und die Tauben fielen vom Himmel. Spätestens da war es jedem Gast bewusst, ob groß oder klein, um welches Märchen es sich in diesem Jahr handelt. Eine bunte Mischung aus neuer Interpretation, Witz und Kabarett, aber auch eine ernst gemeinte Botschaft an die Kinder und Erwachsenen, machte das diesjährige Theaterspiel wieder zu einem großen Erfolg. Der Knappe des Prinzen war es, der die Prinzessin aus ihrem Schlaf wachküssen durfte. Der Prinz war aber zunächst lieber damit beschäftigt, daheim auf dem Sofa zu liegen und mit seiner Spielekonsole zu spielen als draußen in der Natur neue Abenteuer zu erleben.

„Eine lange Tradition wird heute groß gefeiert, und dazu hat sich der Förderverein des Kindergartens „Bunte Spielwelt“ in Kamsdorf ein buntes Rahmenprogramm rund um das Märchen einfallen lassen“, sagte die Vorsitzende Norma Suchhold.

Die Schalmeienkapelle Kamsdorf, ein Artist auf dem Einrad, der Kindergarten Kamsdorf und das Münzetaler Quintett aus Könitz gratulierten auf ihre ganze besondere Art. Viele Darsteller aus den letzten Jahren, Helfer vor und hinter der Bühne, Unterstützer sowie Sponsoren waren der Einladung zu dieser Aufführung gefolgt.

Noch viele spannende Geschichten im Märchenbuch

All ihnen gilt ein großer Dank, denn sie haben das Theater über die vielen Jahre mitgestaltet und positiv beeinflusst. „Ohne sie wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen! Wir hoffen auf viele weitere schöne Märchen mit ihnen zusammen“, sagte Verena Reichmann, die Leiterin des Awo-Kindergartens in Kamsdorf. Mit strahlenden Augen verließen die Kinder den Saal und sind schon jetzt gespannt, was nächstes Jahr zum Kamsdorfer Märchentheater aufgeführt wird. In Grimms Märchenbuch warten noch viele spannende Geschichten für die kleinen und großen Zuschauer. Ein ganz großer Dank gilt allen Unterstützern.