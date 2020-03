Geschlossen ist seit Freitag der Awo-Kindergarten "Bunte Spielewelt" in Kamsdorf. Ab Montag wird dies auch alle anderen Kindergärten in Thüringen betreffen.

Kamsdorfer Familie positiv getestet (aktualisiert)

Kuschelig muss es zugegangen sein zur Lesenacht am Donnerstagabend im AWO-Kindergarten „Bunte Spielwelt“ in Kamsdorf. Schmökern, bis es dunkel ist, mit der Taschenlampe auf Toilette gehen und übernachten ganz ohne Mama und Papa - wie aufregend. Am nächsten Morgen allerdings blieb der Spielplatz hinter dem Haus verwaist. Und nicht nur der. Gähnende Leere herrschte in der Wilhelm-Pieck-Straße, wo sich sonst gut 100 Kinder tummeln.

Zwischen den beiden Szenen liegt der erste bestätigte Fall einer Coronavirusinfektion im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Am Donnerstagabend wurden dem Gesundheitsamt des Landkreises fünf positive Testergebnisse mitgeteilt. Es handelt sich dabei um Mitglieder einer Familie. Nach Informationen dieser Zeitung waren vier der Kamsdorfer kürzlich zu einem Urlaub in Südtirol. Aus dem Umfeld der Familie hieß es, man habe sich erst nach Rückfragen zur Lage vor Ort beim Auswärtigem Amt und den Tiroler Gesundheitsbehörden zu der Reise entschieden. Das Gebiet sei nicht als Krisengebiet ausgerufen worden. Außerdem bestünden berechtigte Zweifel, ob die Ansteckung in Tirol erfolgte.

Eine Bestätigung dieser Informationen durch die Behörden steht noch aus. Das Landratsamt bat mit Verweis auf die aktuelle Lage darum, die entsprechenden Fragen der OTZ zu einem späteren Zeitpunkt zu beantworten.

Familie meldete sich eigenständig beim Gesundheitsamt

Unstrittig ist, dass sich die Familie nach der Rückkehr selbstständig beim Gesundheitsamt gemeldet hat und sich in eine von der Kassenärztlichen Vereinigung extra ausgewiesene Hausarztpraxis für Coronaverdachtsfälle in Saalfeld begab.. Die genauen Zeitabläufe und wie lange es bis zum Testergebnis gedauert hat, waren am Freitag nicht mehr zu rekonstruieren. Ein Kind aus der Familie hat aber unabhängig davon am Montag und Dienstag den Kindergarten in Kamsdorf besucht. Als am Donnerstagabend feststand, dass sich vier der Italienreisenden und ein weiteres Familienmitglied mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben, wurde der Kindergarten vom Gesundheitsamt vorsorglich für die nächsten 14 Tage geschlossen und für alle Kinder und Erzieher, die an den beiden Tagen im Kindergarten waren, eine Quarantäne für diese Zeit verfügt.

Kontaktpersonen ermittelt und unter Quarantäne gestellt

Das Gesundheitsamt nahm seine Arbeit auf, um mögliche Infektionsketten zu finden. Erste Spuren führten in die Grundschulen Kamsdorf und Könitz sowie die Regelschule Unterwellenborn, die daraufhin umgehend geschlossen wurden. „Die Kontaktpersonen sind ermittelt und wurden kontaktiert. Sie wurden unter Quarantäne gestellt“, meldete dann am Nachmittag Peter Lahann, Sprecher des Landratsamtes.

Nach mehreren Tagungen des Krisenstabes im Laufe des Freitags folgte eine modifizierte Allgemeinverfügung, die nunmehr ab Sonntag sämtliche öffentlichen Veranstaltungen im Landkreis verbietet. Die Zahl der bisher in Saalfeld-Rudolstadt durchgeführten Tests sei laut Peter Lahann „schwer zu ermitteln, da die Nachfrage sehr hoch ist“. Wie es aussieht, wird sich das nicht so bald ändern.