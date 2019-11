Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Karnevalisten übernehmen in Rudolstadt die Macht

In Rudolstadt haben am Sonnabend pünktlich 11.11 Uhr die Narren das Zepter übernommen. Traditionell findet diese Zeremonie am Sonnabend nach dem 11.11. statt. Insgesamt acht Vereine aus Rudolstadt, Teichröda, Teichel, Engerda und Remda beteiligten sich am Umzug. Funken, Tanzgruppen und Tanzmariechen Hanna aus Teichröda erfreuten im Anschluss das Publikum mit ihren Darbietungen und machten Lust auf die Veranstaltungen der kommenden Saison.

Bürgermeister Jörg Reichl überreichte den Stadtschlüssel an Udo Thüring. Er gab diesen direkt weiter an den Rolschter Carneval Klub „Die Brummochsen“, der am Abend mit einer Veranstaltung in der Mehrzweckhalle in Schaala die neue Saison eröffnet. Gefeiert wird auch in Teichröda und Remda.

