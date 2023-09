Katzhütte bestellt Streusalz und eine Tempomessanlage

Neuigkeiten aus Katzhütte – kurz zusammengefasst

Katzhütte bestellt schon jetzt Streusalz für den Winter

Wenn es warm wird, für den Winter vorsorgen, diesem Motto folgte jetzt der Gemeinderat Katzhütte und beschloss die Bestellung von Streusalz für die kalte Jahreszeit. Die Vergabe der Lieferung von Auftausalz im 25 Kilogramm-Säcken auf Paletten in einer Gesamt-Liefermenge 15,75 Tonnen, ohne Entladung und mit Tauschpaletten gemäß Angebotsprüfung zum wirtschaftlichsten Angebot – so steht es im Beschlusstext. Die 630 Säcke summieren sich, wenn sie noch im September bestellt werden, auf eine Gesamtsumme von dann 2200 Euro. Gesichert ist eine Liefergarantie bis zum 31. Oktober. Den Zuschlag bekommt - bei fünf Angeboten auf die Ausschreibung - für den besten Preis einmal mehr, wie Bürgermeisterin Ramona Geyer in der Gemeinderatssitzung bemerkte, die Firma Salinity Deutschland GmbH mit Sitz in Köln. Während der Liefertermin klar ist, hofft man zugleich auf einen milden Winter, damit die Menge reicht. „Sonst müssen wir kurzfristig nachbestellen“, so die Bürgermeisterin.

Nichtbeschluss mit Dankeschön in Katzhütte

Gerade noch rechtzeitig hat Gemeinderatsmitglied Martina Walther in der Vorbereitung der jüngsten Ratssitzung darauf hingewiesen, dass der Beschlussentwurf zur Vergabe der Breitbanderschließung auf dem Gemeindegebiet sachlich überflüssig ist. Die Gemeinde habe bereits vor längerem einen solchen Beschluss zur Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom gefasst. Bürgermeisterin Ramona Geyer, die erst seit 14 Monaten im Amt ist und diese Beschlusslage nicht kannte, dankte für diesen Hinweis und zog die Vorlage zurück.

Smiley kommt an Katzhüttes Kindergarten

Die zweitgrößte Schwarzatal-Kommune wird eine Geschwindigkeitsanzeige anschaffen und hat nun die Vergabe beschlossen. Das sogenannte Dialog-Display soll auf Höhe des Kindergartens aufgestellt werden und zunächst in östliche Richtung das Tempo messen. Dort bleibt es für mindestens ein Jahr, wechselt aber die Fahrtrichtung. Im Juni hatte das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr einen Zuwendungsbescheid für die Beschaffung eines Dialog-Displays über 1000 Euro übermittelt. Daraufhin wurden durch die Verwaltung Angebote eingeholt. Den Zuschlag erhielt die Firma DataCollect Traffic Systems GmbH, da es sich um das wirtschaftlichste Angebot handelt. Es kostet knapp 2300 Euro.