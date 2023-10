Katzhütte, der ICE und die allzeit nötige Rettungszufahrt

Um zum Rettungsplatz Masserberg an der ICE-Strecke zu kommen, müssen aus dem Schwarzatal Wege genommen werden, um dessen jederzeitige Bereitschaft ein Zuständigkeitgerangel entstanden ist.

Katzhütte Die Analyse der Kommunalaufsicht des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt beweist: Es ist kompliziert

Frage: Wie wichtig ist die Zufahrt zum Rettungsplatz Masserberg von Katzhütte aus? Antwort: Unschätzbar wichtig, wenn auch hoffentlich immer nur zu Übungszwecken und nie im wirklichen Notfall. Die Bedeutung selbst wird auch in der Region nicht bezweifelt. Sondern die Frage, wer im Mittelgebirge für ihre Befahrbarkeit rund um die Uhr sorgt.

Die Angelegenheit war schon einmal ein Randthema einer Gemeinderatssitzung und auch dort wurde die Beratungstätigkeit der Kommunalaufsicht für die Gemeinde und die Schwarzatalverwaltung bereits erwähnt. Auf Anfrage unserer Redaktion hat die Kreisverwaltung jetzt nochmals ausführlicher ihre Haltung zu dem Thema dargelegt.

Aus Sicht des Brand- und Katastrophenschutzes des Landkreises ist zunächst ein fachlicher Aspekt zu berücksichtigen: Der Rettungsplatz inklusive der Zufahrt ist ein eminent wichtiger Punkt. Die Zufahrt für Rettungskräfte muss täglich 24 Stunden das ganze Jahr über gewährleistet sein. Die Klärung der Zufahrt muss zwischen der Deutschen Bahn AG und den anliegenden Gemeinden geklärt werden.

Welche Konsequenzen eine Nichtübernahme der Kommunen für den laufenden Bahnbetrieb hat, darüber wollte in Saalfeld niemand spekulieren. Es gebe entsprechende Richtlinien zu den Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an Planung, Bau und Betrieb von Schienenwegen.

Die Verwaltungsgemeinschaft Schwarzatal hatte sich im August an die Kommunalaufsicht gewandt, da der Gemeinde Katzhütte vom Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation im Zuge eines Flurbereinigungsverfahrens eine Übernahmeerklärung zu einer Baustraße, die im Zusammenhang mit der ICE Strecke der DB Netz AG errichtet worden ist, vorgelegt wurde.

Die Übernahmeerklärung sollte sich auf einen Weg in der Länge von rund 1300 m, einschließlich aller Nebenanlagen wie Böschungen, Gräben, Durchlässe und Leitplanken beziehen, ein Grund, weswegen Bürgermeisterin Ramona Geyer Bedenken anmeldete. Am 10. August 2023 fand in Saalfeld dazu ein Treffen statt.

Anzumerken ist, dass die Kommunalaufsicht in das bereits seit mehr als 20 Jahre laufenden Flurbereinigungs- bzw. Planfeststellungsverfahren nicht involviert war und so eine Bewertung nur auf Grundlage der von der Gemeinde übermittelten Informationen möglich war.

Frage von Unterhalt und Winterdienst sind zu klären

Demnach wurde im Zuge der 7. Planänderung zum Planfeststellungsverfahren 2014 die Neuanlegung eines Rettungsplatzes am Tunnel Masserberg vorgesehen.

Die Gemeinde Katzhütte habe bereits damals schon geltend gemacht, dass die Frage von Unterhaltung und Winterdienst geklärt werden müsste. Seitens des Thüringer Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinformation habe man lediglich darauf verwiesen, dass die Nutzung der Wege als Rettungsweg zwischen der Gemeinde Katzhütte und der DB Netze außerhalb des Flurbereinigungsverfahrens zu vereinbaren sei.

Rechtliche Bedenken der Kommunalaufsicht

Die Kommunalaufsicht teilt die rechtlichen Bedenken zur Übertragungsvereinbarung und rät nach dem derzeitigen Sachstand nicht zu einer Übernahme der Straße. Ihr Argument: Einerseits hat die Gemeinde nach der Thüringer Kommunalordnung Vermögen nur zur Erfüllung eigener Aufgaben zu erwerben oder zu übernehmen. Andererseits sind die Einwände der Gemeinde zur Klärung der Kosten zum Unterhalt des Weges auch nach neun Jahren nicht ausgeräumt und die entsprechenden Sach- und Rechtsfragen weiterhin ungeklärt. Dies bezieht sich auch auf den Umfang des Winterdienstes bis zum Rettungsplatz.

Nach dem Thüringer Straßengesetz ist der Winterdienst grundsätzlich nach der Verkehrsbedeutung der Straße sowie der unumgänglichen Verkehrssicherungspflicht und nur nach Maßgabe der finanziellen Leistungsfähigkeit zu gestalten. Inwieweit und in welchem Umfang dieser im Außenbereich verlaufende Waldweg daher zu räumen und unterhalten ist, wäre folglich vorab zu klären.

Lage und Länge des Weges wirft Fragen auf

Der in der Übernahmeerklärung bezeichnete Weg (900 Meter als Teilstücks von Weg 171 zuzüglich 300 Meter Teilstück von Weg 119), stellte sich anhand Saalfelder Unterlagen auch etwas anders und wohl länger da. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass der Weg von insgesamt rund 2.200 Meter auf einer Länge von 1500 Meter in der Gemeinde Katzhütte und rund 600 Meter wohl auf dem Gebiet der Gemeinde Goldisthal verlaufen dürfte. Dies wäre im Vorfeld ebenfalls nochmal zu prüfen.

Die Kommunalaufsicht empfiehlt deshalb der Gemeinde Katzhütte, bis zur Aufklärung der bestehenden Unklarheiten von einer Übernahmeerklärung des Weges zunächst abzusehen, weil sie Haftungsansprüche begründen könnte.

Um voranzukommen rät man in Saalfeld zu nochmaligem Kontakt zum Thüringer Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinformation sowie zur offensichtlich ebenfalls betroffenen Gemeinde Goldisthal