Katzhütte sieht sich bei Klage bestärkt

Bald ist es ein Jahr her, dass die Katzhütter zum Bürgerentscheid in Sachen Gemeindeneugliederung gebeten wurden. Am 6. Januar sollten sie sich entscheiden zwischen einer Angliederung an Großbreitenbach und dem Verbleib in den Strukturen des Schwarzatals. Entschieden ist aber auch gut elf Monate später noch gar nichts. Jetzt meldet sich der Bürgermeister zum Stand der Dinge.

Zur Erinnerung: Mit knapper Mehrheit votierten die Einwohner der Gemeinde nach teils heftiger Erörterung des Fürs und Widers pro Großbreitenbach und damit für einen Wechsel in den Ilmkreis. Vier Monate später beanstandete der Landkreis das rechtswidrige Zustandekommen des Bürgerentscheids und erklärte das Ergebnis für ungültig. Gegen den Bescheid des Landratsamtes Saalfeld-Rudolstadt erhob die Gemeinde Katzhütte fristgerecht Klage beim Verwaltungsgericht Gera.

Es sei absehbar, „dass das Verfahren noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird“, erklärte jetzt Bürgermeister Wilfried Machold (parteilos) in einer Pressemitteilung. Der Rechtsanwalt der Gemeinde vertrete die Ansicht, das Landratsamt sei für eine Entscheidung dieser Art gar nicht zuständig gewesen, da ein Interessenskonflikt vorliege. Schließlich sei der Landkreis von einer Gebietsänderung unmittelbar betroffen.