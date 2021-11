Katzhütter Konstante

Thomas Spanier über Tristesse und Tatendrang.

Über die „demografische Katastrophe mit Ansage“ im Landkreis haben wir am Samstag berichtet. Katzhütte, wo ich am selben Tag zum Faschingsauftakt war, ist so etwas wie die Tristesse gewordene Entsprechung dieser Entwicklung.

Vor 25 Jahren bin ich das erste Mal als Reporter in dem Ort gewesen. Damals spielten die Fußballer des SV Motor noch in der Bezirksklasse, zum Straßenkarneval kamen die Leute aus einem Umkreis von 50 Kilometern in die 2150-Seelen-Gemeinde und in einem halben Dutzend Hotels und Pensionen erzählten sich Stammgäste aus Sachsen und ein paar Neugierige aus dem Westen gegenseitig ihre leicht geschönten Lebensgeschichten.

Ein Vierteljahrhundert später wird der Fußballplatz, auf dem niemand mehr spielt, wie jede andere Grünfläche im Ort zweimal im Jahr gemäht, die meisten Herbergen sind aus Mangel an Gästen geschlossen und der Karnevalsverein müht sich – so wie die neun anderen Vereine im Ort –, Abwechslung in den Alltag zu bringen. Was nicht einfacher dadurch wird, dass die Einwohnerzahl 2020 unter 1300 gesunken ist.

Wenn es in Katzhütte eine Konstante gibt, dann ist es Wilfried Machold. Der ewige Bürgermeister ist inzwischen 81 und tatsächlich entschlossen, 2022 nicht noch mal zu kandidieren. Vorher muss er sich um die Nachfolge kümmern und den Anschluss an Großbreitenbach eintüten. Und dann? „Eine Aufgabe finden, die mich ausfüllt“.

An Tatendrang hat es in Katzhütte noch nie gefehlt. Aber leider an vielem anderen.

