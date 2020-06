Kaulsdorf: Hopfe übergibt Fraktionsvorsitz an Arnold

Martin Hopfe, langjähriger Chef des Gewerbe- und Fremdenverkehrsvereins Kaulsdorf (GUFV), hat seinen Rückzug vom Amt des GFVK-Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat bekannt gegeben. Wie er gegenüber OTZ erklärte, trete er nicht wegen Unstimmigkeiten zurück, sondern wegen beruflicher Belastungen. Vor allem lasse ihm die zuletzt stark angewachsene Tätigkeit als bundesweit tätiger Gutachter für Sprengungen besonders sensibler Großanlagen – zuletzt Mitte Mai die Kühltürme am stillgelegten Kernkraftwerk Philippsburg – kaum noch Zeit, den Fraktionsvorsitz so auszuüben, wie er es für angemessen halte, sagte Hopfe, der nach der Wende die Thüringer Spreng GmbH gründete und bis heute führt. „Mit 67 Jahren ist man nicht mehr ganz so frisch, um auf allen Hochzeiten zu tanzen“, ergänzte er. Er bleibe aber auf jeden Fall bis zum Ende der Wahlperiode Mitglied des Gemeinderates. Die GUFV-Fraktion wird nun von Carolin Arnold geführt, Stellvertreter bleibt Andreas Barczus.