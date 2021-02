Kaum gestrandete Schüler in den Schulen

Wie alle Schulen im Landkreis blieb auch die Grundschule "Am roten Berg" in Gorndorf wegen der Schneemassen am Montag kurzfristig zu.

Am Sonntagnachmittag verkündete das Kultusministerium, wegen der Witterung alle Thüringer Schulen vorerst am Montag geschlossen zu lassen. Auch die Notbetreuung wurde ausgesetzt. Wenig Zeit für Rektoren, Lehrer, Eltern und Nachwuchs, sich darauf einzustellen. Vor allem Eltern, die für Montag Notbetreuung angemeldet hatten, mussten spontan umdisponieren. Es sollte aber einen Empfang für dennoch "gestrandete" Kinder bis zu ihrer Abholung vorgehalten werden.

Letztlich gab es offenbar keine größeren Probleme. In der Marco-Polo-Schule Saalfeld erfahren wir aus dem Sekretariat, dass dieses Angebot nicht genutzt wurde, eine Pädagogin stand trotzdem morgens für alle Fälle bereit.

In der Grundschule Gorndorf kritisiert Sekretärin Doreen Schuchardt den Entscheid als "etwas kurzfristig". Sie wurde von der Schulleiterin am Sonntag informiert, woraufhin sie in die Schule fuhr, um alle Eltern per E-Mail zu informieren. "Es war nichts los, wir wären aber vorbereitet gewesen", sagt sie zum Angebot der Not-Notbetreuung durch zwei Kolleginnen.





Matthias Neuhof ist Rektor des Dr.-Max-Näder-Gymnasiums Königsee und lobt den Informationsfluss seitens Kultusministerium und Schulamt. Auch hier war kein Schüler gestrandet, "es hat alles wunderbar geklappt". Man habe die privaten E-Mailadressen von Kollegen, Eltern und Schülersprechern, so dass die Kunde schnell verbreitet werden konnte. Neuhof hält die Entscheidung für richtig. "Bei diesen Mengen Neuschnee ist es sicherer so. Es wäre kritisch gewesen, hätten die Schüler kommen müssen", meint er.





Die Regelschule Kaulsdorf hat die Neuigkeit am Abend auf ihrer Homepage veröffentlicht. "Sie kam recht kurzfristig, aber es hat soweit geklappt", meint Lehrer Michael Krieck. Alle Kollegen hätten darüber hinaus den individuellen Kontakt zu ihren Klassen gesucht. Aber auch hier hatte der morgendliche Notempfang keinen Schüler aufzunehmen.





Nur einen gestrandeten Schüler gab es dagegen in der Anton-Sommer-Grundschule in Rudolstadt. Er wurde zeitnah wieder abgeholt.