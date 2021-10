Kavaliere und andere Delikte

Henry Trefz findet Legalisierungen immer zweischneidig.

Man könnte geneigt sein, den Saalfelder, der da heute wie ein Häufchen Unglück im Rudolstädter Gerichtssaal seine dreieinhalbjährige Freiheitsstrafe empfing, als ein spätes Justizopfer der zu Ende gehenden Kriminalisierung von harmlosem Haschisch-Konsum hinzustellen. Wenn er nicht auch einen schwunghaften Crystal-Handel parallel betrieben hätte, bei dem weiterhin jede Nachsicht ihr definitives Ende hat.

Wie einfach wäre die Welt, könnte man sie so schwarz-weiß ansehen! Ganz abgesehen davon, dass der Gesetzgeber, wie sein Name schon sagt, die Regeln festsetzt und nicht die Justiz und daher auch ein Murren sich gegen die Falschen richten würde, bleibt die Frage überaus zweischneidig.

OTZ-Newsletter für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die feuchtfröhliche Vorstellung, dass bei einer politischen Ampel in Deutschland feuchtfröhliches Kiffen bald nicht nur zum guten, sondern auch legalen Ton jeder Party gehören könnte, ist abwegig. Falls man es für liberal hält, jedem die Verantwortung für seinen eigenen Rauschzustand in Gänze zu überlassen, müsste man doch die staatliche Kontrolle über das so niedlich Gras genannte Kraut behalten.

Und bis hierfür die rechtlichen Rahmenbedingungen durch die Instanzen sind, ist wahrscheinlich längst wieder die nächste Bundestagswahl.