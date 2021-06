Kehrt marsch! – Corona-Helfer in Uniform ziehen sich aus Saalfeld zurück

Saalfeld Landrat Marko Wolfram dankt Bundeswehrsoldaten bei der Verabschiedung für ihren Einsatz im Gesundheitsamt in Saalfeld.

„Ich danke Ihnen allen für Ihren Einsatz in dieser absoluten Ausnahmesituation der Coronapandemie“, verabschiedete sich Landrat Marko Wolfram (SPD) am Mittwoch bei den Bundeswehrsoldaten im Gesundheitsamt in Saalfeld. Er würdigte laut einer Mitteilung des Landratsamtes die sehr gute Zusammenarbeit mit der Bundeswehr und das hervorragende Engagement der jungen Männer und Frauen, in einem für sie ungewohnten Tätigkeitsfeld. „Unsere zivilen Kräfte hätten die Krise nicht ohne die Bundeswehr meistern können, dass muss man ganz klar sagen“, bekräftigte der Landrat. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

Seit November 2020 unterstützten Soldatinnen und Soldaten des Kreisverbindungskommandos Saalfeld-Rudolstadt in verschiedener Besetzung die Arbeit des Gesundheitsamtes, u.a. bei der Kontaktnachverfolgung. Nebenbei sorgten sie als Dienstreisende dafür, das wenigstens ein paar der Saalfelder Hotelbetten während des Lockdowns nicht klat blieben.

Da die Infektionszahlen zuletzt stark rückläufig waren, wurde die Unterstützungsanforderung nicht weiter verlängert. „Dies ist sicher die längste Amtshilfe in der Kompanie, die wir bislang geleistet haben und wir kommen gern wieder, wenn unsere Hilfe gebraucht wird“, waren sich Oberstleutnant Stefan Wolf und Oberleutnant Florian Haverkamp bei der Verabschiedung vor dem Gesundheitsamt am Rainweg in Saalfeld einig.