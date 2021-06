Die Keilhauer Fröbelzwerge wünschen sich ein Bodentrampolin

Keilhau Als Morgenhahnteam im MDR Thüringen möchten die Erwachsenen den Kindern aus dem Kindergarten bei Rudolstadt eine Freude machen.

Der kleine Kindergarten ist gut fünf Kilometer von Rudolstadt entfernt und schon in einer anderen Welt. Keilhau ist ruhig, fast schon abgeschieden. Der Ort ist mit den Wurzeln der Idee des Kindergartens und Friedrich Fröbel eng verbunden.

Bei den Fröbelzwergen ist Platz für 16 Kinder. Alle sind in einer Gruppe, so spielen und lernen alle Altersstufen miteinander. Die beiden Gruppenräume sind erst voriges Jahr renoviert worden. Tagsüber geht's oft in den Wald. Ein kurzer Fußmarsch und die Kinder sind an ihrem Waldsofa, einem Platz, an dem die Pausen mit Obst und mitgebrachten Getränken verbracht werden.

Der große Naturspielplatz am Ortsrand hat einiges an Geräten zu bieten. Vom Weidentipi über Reckstangen bis zum großen Sandkasten ist alles da. Das Einzige, was fehlt, ist ein Bodentrampolin, dafür spielen die Eltern ab Montag, 5 Uhr, als Morgenhahnteam beim Radio MDR Thüringen.

Täglich eine Frage beantworten

Die Herausforderung beim Morgenhahnspiel ist, täglich eine Frage aus Sport, Aktuellem, einem eigenen Themengebiet, Natur oder Musik zu beantworten. Ins Rennen gehen André Petrick, Papa von Leni, und Petra Kröckel, die den Kindergarten seit 2009 leitet. Wenn das Team die richtige Lösung parat hat, erhält es 100 Euro. Andernfalls gehen diese in den Jackpot. Am Freitag wird dann gegen die Hörer von MDR Thüringen gespielt. Wer am schnellsten die richtige Antwort auf eine Schätzfrage oder Rechenaufgabe weiß, erhält 100 Euro beziehungsweise das eventuell angesammelte Geld aus dem Jackpot.

Ausgestrahlt wird die Radiosendung "Johannes und der Morgenhahn" wochentäglich zwischen 5 und 9 Uhr.