Kein Geld für Silbersee bei Arnsgereuth

Arnsgereuth. Landtagsabgeordneter Kowalleck hakt bei Landesregierung zur Talsperrensanierung bei Arnsgereuth nach

Seit Jahren verliert die undichte Talsperre Elsterschänke bei Arnsgereuth Wasser. Ein Zustand den alle Beteiligten eigentlich schon längst abgestellt haben wollten, denn seit 2010 wird die Talsperre mit einem gesenkten Stauziel betrieben, um den baulichen Defiziten Rechnung zu tragen. Dies nahm der Saalfelder Landtagsabgeordnete Maik Kowalleck (CDU) zum Anlass, bei der Landesregierung nachzufragen. „Die Talsperre Elsterschänke ist vor allem als Löschwasserversorgung wichtig für die Region. Die zunehmenden Waldbrände zeigen den dringenden Handlungsbedarf. Das gesamte Verfahren dauert nun schon eine gefühlte Ewigkeit“, erklärte Kowalleck.

Die eigentliche Problematik begann 2007, denn da wurde der angestaute Bach zwischen Arnsgereuth, Witzendorf und Bernsdorf durch die Novelle des Thüringer Wassergesetzes zur Talsperre erhoben. Davor war das unter „Silbersee“ bekannte Gewässer Badesee, Viehtränke und Löschwasserteich. Mit der Aufstufung war der „Silbersee“ nun eine Klasse unter der Hohenwarte-Talsperre eingestuft und muss seitdem allerlei technische Auflagen erfüllen.

Deshalb wollte das Land Thüringen ursprünglich auf die aufwendige Sanierung verzichten und den zirka acht Meter hohen Staudamm schlitzen. Dagegen wehrten sich die Stadt Saalfeld und die damalige Einheitsgemeinde „Saalfelder Höhe“ und die Agrar GmbH „Saalfelder Höhe“, die den „Silbersee“ bewirtschaftet. Denn sie brauchen ihn weiterhin als Löschwasserreservoire und Viehtränke.

Seit 2016 versucht eine Teilnehmergemeinschaft die Eigentumsverhältnisse rund um die Talsperre und an den Zuwegungen neu zu ordnen. Von voraussichtlichen Kosten in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro entfielen rund 1,4 Millionen auf den Landeshaushalt. 100.000 Euro müsste die Stadt Saalfeld übernehmen. Was sich im ersten Moment gut anhöre, relativiere sich im weiteren Verlauf der Antwort. Denn konkret sei im aktuellen Landeshaushalt kein Geld für das Projekt eingestellt.

Und Kowalleck weist darauf hin, dass auch andere Anlagen im Betrieb der Thüringer Fernwasserversorgung in den nächsten 13 Jahren für grundhafte Instandsetzungen bzw. technische Anpassungen vorgesehen seien. Dabei handelt es sich um die Stauanlagen Watzdorf (2024-2026/1,4 Millionen Euro), Engerda (2026-2028/4,4 Millionen Euro), Gebersdorf (2028-2030/1,1 Millionen Euro) und Kirchremda (2034-2036/1,5 Millionen Euro).