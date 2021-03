Keine Ahnung bei der Berufswahl? Da gibt es viele Perspektiven

Saalfeld-Rudolstadt. Tag der Berufe der Bundesagentur für Arbeit in mehreren Unternehmen des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt.

Kurz vor 10 Uhr stehen drei Regelschüler vor der Herzgut-Landmolkerei in Rudolstadt. Sie nutzen den Tag der Berufe der Bundesagentur für Arbeit, um einen Einblick in verschiedene Berufe zu bekommen. Betreut werden sie in den nächsten knapp anderthalb Stunden von Franziska Gebbensleben aus der Marketingabteilung.