Keine Corona-Langeweile in Saalfeld-Beulwitz

Damit den Kindern und Jugendlichen in Saalfelds kinderreichstem Stadtteil Ehemalige Kaserne Beulwitz die Corona-Zeit nicht zu langweilig wird, konnten sie an einer Bildungs-Rallye teilnehmen. Organisiert wurde sie vom Quartiersmanager Martin Spitzer und von den beiden Sozialarbeitern des Bildungszentrums (bz), Christian Uthe und Jasmin Kupfer. 50 Umschläge, darin Aufgaben für die Kinder, wurden an Haushalte in Beulwitz verteilt, etwa 25 Antworten kamen zurück.

Acht Kinder beantworteten die Fragen richtig, stellvertretend für sie nahmen Johanna, Delina und Jamie am Dienstag die Preise entgegen. Die Gewinner erhielten das Buch „Nix für die Tonne - 32 Ideen zur Müllvermeidung“. Zum Hintergrund gehört, dass sich in der Aufgabentüte auch ein Müllbeutel und ein Paar Handschuhe befanden, mit dessen Hilfe Müll aus der Umwelt aufgesammelt werden konnte. Eine weitere Aufgabe lautete: „Schenkt Euren Müttern einen Strauß Blumen zum Muttertag!“ Auch sollten die Graffiti-Fledermäuse auf dem Fledermaushaus gezählt werden. Die richtige Antwort lautete: 19. Fragen wie diese dienten „der Umweltwahrnehmung mit Spaßfaktor“, wie Jasmin Kupfer erläuterte.

Wie die Sozialarbeiter erläuterten, war niemand von ihnen während des Corona-Lockdowns in Kurzarbeit. Trotz des Wegfalls direkter Kontakte arbeiteten sie fortwährend und hielten die Kontakte zu den Bewohnern des Viertels über Telefon oder soziale Medien. Jasmin Kupfer: „Wir haben weiter als Ansprechpartner fungiert.“ Dass viele Kinder aufgrund der Kita- und Schulschließungen zu Hause blieben „war in Beulwitz natürlich ein großes Thema“, so Quartiersmanager Spitzer.

„Wir hatten hier keinen einzigen Fall“

Zu den weiteren „Beiträgen gegen Langeweile“, wie Jasmin Kupfer sagte, gehörten „Quarantüten“, die gemeinsam mit den Kindern des Kinder- und Jugendzentrums in der Orangerie gepackt und an Beulwitzer Kinder-Haushalte verteilt wurden. Diese Tüten enthielt Informationen zum Coronavirus, Notfall-Nummern, aber auch Bastelbögen, Luftaufnahmen von Beulwitz zum Ausmalen und auch jeweils eine Atemmaske.

Eine Corona-Erkrankung hat es indes in Beulwitz bisher nicht gegeben. „Wir hatten hier keinen einzigen Fall“, erklärte Spitzer - auch nicht der Gemeinschaftsunterkunft, die aufgrund des engeren Zusammenlebens seiner Bewohner als potenziell gefährdet gelten muss. Der Quartiersmanager informierte weiter, dass er und die Sozialarbeiter gemäß der aktuellen Landesverordnungen noch in dieser Woche die Einzelfallarbeit im Stadtteil Alte Kaserne Beulwitz wieder aufnehmen werden.