Keine Diskussionen im Sitzendorfer Standesamt

Die Gemeinschaftsversammlung der VG Schwarzatal hat mit einer Mehrheit von 14 gegen 10 Stimmen ohne Aussprache beschlossen, einen hauptamtlichen VG-Chef zu wählen und damit ihren im September gefassten Beschluss, an dessen Rechtsgültigkeit zuletzt Zweifel aufgekommen waren, erneut bestätigt. Mehrheiten gab es jeweils auch für die Geschäftsordnung der VG, die Mitgliedschaft der VG im kommunalen Arbeitgeberverband, in der Zusatzversorgungskasse, beim Tierheimverein Pflanzwirbach sowie bei Vorlagen zum Datenschutzbeauftragten und zur Ausschreibung von EDV-Leistungen.

An dieser Stelle könnte auch die Berichterstattung über die Versammlung enden, die mit halbstündiger und später nicht begründeter Verspätung begann. Dass man den nichtöffentlichen vor den öffentlichen Teil gelegt hatte, konnte sich die Bürger - an diesem Abend ausnahmsweise an Zahl den Mitgliedern der Versammlung fast ebenbürtig - durch einen Fensterblick ins Sitzendorfer Standesamt noch selbst zusammenreimen.

Tagesordnung kommentarlos zusammengekürzt

Warum aber zentrale Beschlüsse der Septembersitzung, deren Wiederholung ebenso geboten ist, gar nicht erst auf die Tagesordnung gelangten, wie etwa die Frage der Verwaltungskonzentration, erklärte an diesem Abend niemand.

Ebenso wenig wurde ein Wort darüber verloren, warum die Hauptsatzung, die Bekanntmachungssatzung, die (erneute) Wahl der beiden stellvertretenden VG-Vorsitzenden und vor allem die von vielen Gemeinden dringend geforderte Haushaltssatzung von der Tagesordnung gestrichen wurden.

18 Minuten nach Sitzungsbeginn war der öffentliche Teil beendet, wurde das Publikum unaufgeklärt nach Hause geschickt und durfte darüber sinnieren, warum die Vertreter der Landgemeinde Stadt Schwarzatal, die noch beim Thema VG-Chef eifrig mitgestimmt hatten, sich dann bei allen anderen Abstimmungen demonstrativ der Stimme enthielten.

Bewegung in der Verwaltungsverteilung

Ohne, dass es dafür Bestätigung aus der Runde gab, dürfte es nichtöffentlich vor allem um die hochumstrittene Frage der Verwaltungsverteilung zwischen den bisherigen Standorten gegangen sein. Dazu lag schon seit zwei Wochen ein Kompromissvorschlag auf dem Tisch, der wesentliche Teile der Verwaltung, darunter vor allem die mit viel Publikumsverkehr in Oberweißbach konzentrieren würde, gleichzeitig aber auch in Sitzendorf Ämter zusammengezogen hätte. Dabei soll man vor allem von dem umstrittenen Begriff Bürgerbüro abgegangen sein.

Offen blieb, wie sich die Landgemeinde Stadt Schwarzatal zu diesem Vorschlag verhält. Womöglich ergibt die finale Stadtratssitzung 2019, die am Donnerstag, dem 19. Dezember angesetzt ist, darüber mehr Klarheit.

Die Stadt Schwarzatal war bei wichtigen Themen wie Ehrenamtlichkeit des VG-Chefs und dem Verwaltungssitz in der Ortschaft Oberweißbach im September überstimmt worden. Auch war Bürgermeisterin Kathrin Kräupner bei der geheimen Wahl der beiden Stellvertreter des VG-Vorsitzenden jeweils durchgefallen. Der Stadtrat hatte anschließend die Weichen klar auf Austritt aus der erst zu Jahresanfang gegründeten VG Schwarzatal gestellt, dies aber in die Formulierung gepackt, man wolle alle rechtlichen Optionen prüfen, eine eigene Verwaltung aufzubauen.