Keine Raserei auf der Remschützer Ortsstraße

Natürlich soll es bei der Einwohnerversammlung in Saalfelds Ortsteile hauptsächlich um Probleme im Ort gehen. So war es auch am Montagabend in Remschütz. Doch zunächst schickte Bürgermeister Steffen Kania (CDU) gleich mehrere Saalfeld-weit neue Informationen vorweg. So werde am 31. März das Obere Tor eröffnet, für dessen Begehbarmachung eine stählerne Wendeltreppe errichtet wurde. Im Wachzimmer des Torturmes sollen Touristen Informationen über Saalfeld erhalten.

Ferner kündigte Kania für den Umbau der Blankenburger Straße und des Kirchplatzes noch für das erste Halbjahr 2020 eine Bürgerversammlung an, bei der Bürger ihre Vorstellungen einbringen können. Derzeit werde der Planungsauftrag an ein Planungsbüro übergeben. Auch informierte der Bürgermeister darüber, dass die Stadt Saalfeld auf Sanierungsmittel in Höhe von neun Millionen Euro aus dem Bundesförderprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ hoffe.

„Ihr habt eine gute Straße bekommen und sie wird auch gut genutzt“

Bei den Remschützer Problematiken nahm die Verkehrsbelastung auf der sanierten Florian-Geyer-Straße großen Raum ein. Wie Ordnungsamtschef Kai-Uwe Koch informierte, wird die Straße Messungen zufolge von 2200 Autos am Tag befahren, in beide Richtungen. Befürchtungen, wonach mit der Sanierung der Verkehr stark ansteige, seien unbegründet. „Das ist völlig in Ordnung“, erklärte Koch. Auch die gefahrenen Geschwindigkeiten der Autos seien mit 27 km/h in die eine und 26 km/h in die andere Richtung sehr moderat. Dazu Koch: „Es ist keine Raserei festzustellen.“ Der Ordnungsamtschef kündigte an, die Ortsstraße werde weiter unter Kontrolle bleiben. Zusammenfassend erklärte Koch: „Ihr habt eine gute Straße bekommen und sie wird auch gut genutzt.“

Thema waren auch die Straßenausbau-Beiträge, die vom Land Thüringen rückwirkend zum 1. Januar 2019 abgeschafft wurden. Darüber freuen sich jedoch nicht alle: „Die, die bezahlt haben, gucken in die Röhre“, schimpfte ein Remschützer. Dem Bürgermeister zufolge gibt es in Saalfeld noch drei sanierte Straßen, für die die Stadt noch Bescheide verschicken muss. Es gebe eine Initiative der CDU-Fraktion im Landtag, den Stichtag auf 2015 zurückzudatieren. Ansonsten, sagte Kania, „ist das mit Stichtagen so, es bringt eine gewisse Ungerechtigkeit“.