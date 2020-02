Am Ortsausgang von Orlamünde in Richtung Zeutsch sind seit dieser Woche Arbeiten im Gange, die der Verbreiterung der B 88 dienen. Die Trasse soll im Zuge des Ausbaus zwischen Orlamünde und Uhlstädt an mehreren Abschnitten dreistreifig verlaufen. Die milde Witterung erlaubt es, dass auch in den Wintermonaten gearbeitet wird.

Keine Winterpause an B 88 zwischen Uhlstädt und Orlamünde

Während diverse Straßenbaumaßnahmen im Landkreis unterbrochen oder ohnehin erst ab dem Frühjahr geplant sind, wird an der neuen Schnelltrasse der B 88 zwischen Uhlstädt und Orlamünde zügig weitergearbeitet. Die milde Witterung der vergangenen Wochen sorgte dafür, dass die Winterpause quasi ausgefallen ist.

Schalung am Wirtschaftsweg über die Saale entfernt

Betongänge gab es seit dem Herbst an verschiedenen Bauwerken entlang der Strecke, zuletzt beispielsweise an der Brücke über den Wiedabach in Zeutsch. An der Saalequerung im Zuge eines Wirtschaftsweges in der Gemarkung Orlamünde wurde in der vorigen Woche die Schalung entfernt. Hier geht es im Frühjahr mit der Fertigstellung des neuen Saaleradweges weiter, der dann flussnah zwischen Orlamünde und Niederkrossen verläuft.

Erdarbeiten am künftigen Knoten Zeutsch im Gange

Umfangreiche Erdarbeiten sind am künftigen Knoten Zeutsch im Gange, mit dem die Ortslage angebunden wird, wenn die Umfahrung der B 88 entlang der Bahntrasse fertig ist. Die Anbindung soll noch in diesem Jahr fertig werden. An der diesbezüglichen Baustelle wird der Verkehr bereits seit dem Herbst mit Ampelregelung über eine schmale Baustraße geführt. Die zweite Einschränkung des laufenden Verkehrs gibt es seit dieser Woche am Ortsausgang von Orlamünde in Richtung Rudolstadt. Hier sind unter halbseitiger Sperrung der Bundesstraße Tiefbauarbeiten zur Verbreiterung der Trasse im Gang, die künftig in einigen Abschnitten dreispurig verlaufen soll.