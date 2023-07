Die Feuerwehr Bad Blankenburg musste am Dienstag zu einem Kellerbrand Am Eichwald ausrücken.

Kellerbrand in Bad Blankenburg - Wohnblock vorerst unbewohnbar

Bad Blankenburg Bei der Brandbekämpfung in Bad Blankenburg am Dienstagabend wurde ein Feuerwehrmann verletzt und kam ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr Bad Blankenburg hatte seit den Abendstunden des Dienstag alle Hände voll zu tun. Kurz vor 19 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, wie Stadtbrandmeister André Ludwig auf Nachfrage mitteilte. Bei einem Kellerbrand in der Straße Am Eichwald waren sie gefragt. Bewohner seien bei dem Brand nicht verletzt gekommen, erklärte am Morgen gegenüber unserer Redaktion Christopher Hertel von der Landespolizeiinspektion Saalfeld.

Insgesamt waren 74 Einsatzkräfte vor Ort, neben der Feuerwehr Bad Blankenburg rückten Kameraden aus Oberwirbach, Watzdorf, Rudolstadt, Saalfeld, Großkochberg und Sitzendorf an, zudem Sanitäter des DRK, die Polizei und Vertreter aus dem Landratsamt. Die Drehleiter war mit vor Ort, um einen möglichen Rettungsweg für die Einsatzkräfte der Feuerwehr freizuhalten.

Fotos zum Kellerbrand in Bad Blankenburg Fotos zum Kellerbrand in Bad Blankenburg Die Feuerwehr Bad Blankenburg musste am Dienstag zu einem Kellerbrand Am Eichwald ausrücken. Foto: André Ludwig / Feuerwehr Bad Blankenburg

Allerdings habe es unter den Feuerwehrleute einen Verletzten gegeben. Ein Mitglied der Einsatztrupps musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus seien von der Einsatzleitung vor Ort für vorerst unbewohnbar eingeschätzt worden. Die Bewohner - in dem Haus sind rund 50 Personen offiziell gemeldet - seien anderweitig untergebracht worden.

Das Haus, das sich direkt gegenüber des ehemaligen Gymnasiums befindet, sei mitsamt den Fluren massiv verraucht gewesen, berichtet der Stadtbrandmeister weiter. Gegen 3.30 Uhr rückten die Feuerwehren ab und überließen der Polizei die Einsatzstelle.

Die Brandursachenermittlung laufe, wie Ludwig weiter mitteilte. Zur Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Ergebnisse vor.

