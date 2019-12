Die Büste von Kanzler Carl Gerd von Ketelhodt steht am östlichen Eingang zur Marktstraße. Eine seines Sohnes Friedrich Wilhelm kommt am Mittwoch am Neumarkt dazu.

Ketelhodt-Büste kommt auf den Neumarkt

Sein Vater, Kanzler Carl Gerd von Ketelhodt, ist bereits als eine der berühmten Rudolstädter Persönlichkeiten mit einem Terrakotta-Kopf auf einer Stele verewigt. Man findet seine Büste am östlichen Eingang zur Marktstraße. Nun folgt ihm sein Sohn Freiherr Friedrich Wilhelm vom Ketelhodt. Am Neumarkt unmittelbar neben dem Eingang zum jetzt als Ruwo-Geschäftsstelle genutzten Ketelhodtschen Palais wird am Mittwoch, dem 18. Dezember, um 17 Uhr seine Büste eingeweiht. Entstanden ist auch diese in Zusammenarbeit mit der Kunstwerkstatt Rudolstadt.

Verdienst um das Fürstentum Friedrich Wilhlem von Ketelhodt lebte vom 24. Februar 1766 bis zum 20. April 1836. Er war einer der wichtigsten Minister des Fürstentums Schwarzburg-Rudolstadt und handelte in dessen Auftrag unter vier Regenten. Ihn verband eine sehr enge Freundschaft mit dem fast gleichaltrigen „Bürgerfürsten“ Ludwig Friedrich II. von Schwarzburg-Rudolstadt (1767-1807). Eines seiner wichtigsten Verdienste für das Fürstentum sind die außenpolitischen Verhandlungen während und nach den Napoleonischen Kriegen. Maßgeblich durch ihn konnte die Eigenständigkeit des kleinen Landes im Rahmen der europäisch-territorialen Neuverteilung zwischen 1806 und 1815 bewahrt werden. Seine für des frühe 19. Jahrhundert bedeutendste Leistung liegt aber auch in der Schaffung der ersten Verfassung für einen der Thüringer Staaten im Jahr 1816. Zur Einweihung der Büste sind neben all jenen, die an Idee und Umsetzung beteiligt waren, auch interessierte Gäste eingeladen. „Mit dieser Säule stellen wir einen ersten äußeren Bezug zur Geschichte des Hauses her, später ist im Gebäude eine Ausstellung zur Geschichte der Familie von Ketelhodt geplant“, informiert Ruwo-Geschäftsführer Jens Adloff.