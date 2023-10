"Kienbergwichtel" feiern Herbstfest und ein Jubiläum in Uhlstädt

Uhlstädt Neue Kindergartenleiterin stellt sich den Besuchern vor - viele Angebote und ein Laternenumzug zum Abschluss

Ein großes Herbstfest feierten am Mittwoch Nachmittag Kinder, Erzieher und Eltern des Uhlstädter Kindergartens "Kienbergwichtel" im Saal der Gemeinde. Gleichzeitig diente das Fest als Anlass für einen Rückblick auf 30 Jahre Trägerschaft durch die Volkssolidarität.

Gleich zu Beginn stellte sich Lisa Harnisch mit einer Eröffnungsrede als neue Leiterin der Einrichtung vor, ehe die Kinder zeigten, was sie so drauf haben. Im Anschluss an das Programm würdigte Isabell Schubert, Bereichsleiterin Kindergärten bei der Volkssolidarität Kinder- und Jugendwerk Thüringen gGmbH, das in drei Jahrzehnten Erreichte, wozu u.a. ein Anbau für die Jüngsten gehört.

Feuerwehr und Vereine unterstützen das Fest

Nach der Stärkung an einem durch die Eltern aufgebauten Bufett vergnügten sich die Gäste des Herbstfestes auf Hüpfburg, machten den Alpakaführerschein bei einer Führung um den Kindergarten oder konnten sich hinter einer herbstlichen Fotowand mit lustigen Accessoires schmücken und Fotos machen. Der Förderverein des Kindergartens organisierte das Kinderschminken, es gab Löschübungen mit der örtlichen Feuerwehr und einen Laternenumzug zum Abschluss.

Lisa Harnisch kam aus dem Danksagen gar nicht mehr heraus. Die neue Chefin unterm Kienberg dankte allen, auch ehemaligen Eltern und Gästen für das leckere Essen, dem Bürgermeister Frank Dietzel (Linke), der den Saal zur Verfügung gestellt hatte, der Feuerwehr, den Erzieherinnen und allen Unternehmen, Familien und Einzelpersonen, die die Einrichtung mit ihren Ressourcen und Beiträgen unterstützt haben. Ganz besonders habe man sich darüber gefreut, dass auch die ehemalige Leiterin des Kindergartens, Beate Leutelt, an dem Fest teilnehmen konnte.