Kinder aus Gera zu Gast bei den Pfadfindern der „Falken vom Greifenstein“

Bad Blankenburg. Im Freien übernachten und am Lagerfeuer sitzen: Eine spannende Ferienwoche hatten die Mädchen und Jungen aus Gera.

Zelten, Kompass lesen, im Freien übernachten, Wanderungen und vieles mehr: Pfadfinder haben Spaß an der Natur, Pfadfinder erleben Abenteuer. Und weil das so ist, haben jetzt 22 Kinder aus Gera und ihre Betreuer beschlossen, die letzte Sommerferienwoche zum wiederholten Mal bei den Pfadfindern in Bad Blankenburg zu verbringen.

Fast jeder der Jungen und Mädchen hatte eine Vorstellung davon, was Pfadfinder so alles machen. Das reichte von Lagerfeuerromantik bis hin zu Nachtwanderungen – alles nicht ganz falsch. Aber bei den Pfadfindern kann man noch viel mehr erleben: Spiel, Sport, Handwerk, Musik, Fahrten, Lager und jede Menge Spaß. Draußen sein, unterwegs sein, Landschaften in sich aufnehmen, kleine und große Abenteuer erleben, Grenzen erfahren – das ist es, was die Schüler während ihrer Stippvisite begeistert aufnahmen.

Die Falknerei und das Fröbelmuseum besucht

Thomas Ose, der gerade einen Bundesfreiwilligendienst vor Ort absolviert, zauberte am Backofen Pizza oder Brot. Foto: Roberto Burian

„Es ist einfach toll hier“, schwärmte Marie (11). Und auch Samuel (10) fand den Ausflug in das Pfadfinderzentrum „absolut cool“. Für den Zehnjährigen, der gern klettert, entsprach das nächtliche Geländespiel genau seinen Vorstellungen. Luisa (11) und Simon fanden den Ausflug in die Falknerei besonders toll. Die Ausführungen des Falkners während der Flugshow seien interessant und humorvoll gewesen, berichtete der 15-Jährige. Auch vom Tag auf den Spuren des Reformpädagogen im Fröbelmuseum schwärmte Luise. Die Elfjährige gehört seit einem Jahr den Pfadfindern in ihrer Stadt an.

Alle waren begeistert von der heimischen Flora und Fauna. Die Natur faszinierte die Kinder besonders. Sie entdeckten vieles, das sie interessierte und zum Staunen veranlasste. Das Ganze nennt sich religiöse Kinderwoche. „Ein Konzept, das noch aus der DDR stammt“, erklärte der Leiter Julian Kania.

Zu DDR-Zeiten Christenlehre in der Kinderwoche vermittelt

Als damals kein Religionsunterricht möglich war, habe man eine ganze Ferienwoche genutzt, um in einer Art Christenlehre Glaubensinhalte zu vermitteln, erzählte er. Jeder Tag stehe dabei unter einem besonderen Motto. Jede Menge Spiel, Spaß und natürlich Lagerfeuer inklusive.

Thomas Ose, der gerade einen Bundesfreiwilligendienst vor Ort absolviert, übernahm dabei auch mal kurzerhand den Part des Küchenchefs und zauberte am Backofen Pizza oder Brot. „Wir waren speziell in den Sommerferien schon Gastgeber für ein Trainingslager vom Postschwimmverein aus Leipzig, einer Freizeit- und Weiterbildungsmaßnahme der Naturschutzjugend Thüringen mit Goldwaschen, Besuch auf der Naturschutzstation und Falknerei. Darüber hinaus hatten wir hier evangelische und katholische Freizeiten mit verschiedenen Workshops, und die Kreissportjugend hat Tagesausflüge durchgeführt, um Thüringen besser kennen zulernen“, erläuterte Nico Langheinrich, der Vorsitzende des Landesverbandes Thüringen und Herbergsleiter im einheimischen Domizil der „Falken vom Greifenstein“.

Die „Pfadis“ wollen diese Naturverbundenheit auch an andere Besucher ihres Domizils weitergeben. Ein Blick in den Terminplan für dieses Jahr verrät: Es wird noch ein ereignis- und erlebnisreiches Jahr für die Wölflinge, Pfadfinder und die Ranger.