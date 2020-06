Möglichst nur bei schlechtem Wetter soll das Freibad Sitzendorf bis Ende August tagsüber so leer sein wie kurz nach der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend.

Sitzendorf. Ein Ferienticket für Kinder ersetzt in dieser Saison die Dauerkarte.

Kinder bezahlen weniger im Sitzendorfer Freibad

Mancher mag sich die Augen gerieben haben: Als die Euro-Umstellung vor zwei Jahrzehnten in Satzungen nachvollzogen werden musste, hat der Sitzendorfer Gemeinderat zum letzten Mal über Preise im Freibad entschieden. Am Dienstag tat er es erneut und senkte dabei die Preise für Kinder auf einen Euro, hält für Jugendliche und Ermäßigungsberechtigte 1,50 Euro für angemessen und hat für Erwachsene von 1,75 auf 2 Euro erhöht. Die Preise, so Bürgermeister Martin Friedrich, gelten schon seit Saisonbeginn Anfang Juni.

